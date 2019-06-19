الامارات | انخفاض جديد في «الحرارة» وطقس مغبر اليوم وغداً

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد في «الحرارة» وطقس مغبر اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئي على بعض المناطق، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، لتصبح مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مشيراً إلى أن سرعتها تراوح من 30 كم/‏‏‏س إلى 40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وشهدت الدولة أمس طقساً رطباً صباحاً مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، تحول إلى صحو لغائم جزئياً خصوصاً شرقاً بعد الظهر، فيما مالت درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيستمر مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق، على أن تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، بينما تكون الرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 25 كم/‏‏‏س إلى 35 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

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وأفاد المركز بأن يوم الجمعة المقبل سيتحول الطقس إلى صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وغائم جزئياً على بعض المناطق، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مشيراً إلى أن الرياح ستظل شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة، معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 25 كم/‏‏‏س إلى 35 كم/‏‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يسود السبت طقس رطب صباحاً ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، على أن يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، فيما تراوح سرعتها من 18 كم/‏‏‏س إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.