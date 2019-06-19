الامارات | «طرق دبي» تعتمد الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعتمد الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تمت مواءمتها مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ووثيقة الخمسين، ودبي الذكية 2021، وكذلك الاستراتيجية الرقمية للهيئة، وتعد الخريطة بمثابة دليل ومنهاج عمل موحد للهيئة في ما يتعلق بتفعيل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في المراحل المقبلة.

وقال الطاير: «يأتي اعتماد الخريطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي تماشياً مع التوجهات الحكومية لريادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم خدمات الهيئة اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، وتتضمن الخريطة ثلاثة محاور رئيسة هي المجالات التي يتم التركيز عليها وتشمل الحركة المرورية والتنقل في أرجاء دبي، وخدمات التراخيص، وتنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر، وتجربة المتعامل، والخدمات الداخلية، والأصول والصيانة، والمعرفة والابتكار».

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وأضاف: «يركز المحور الثاني على القدرات وهي متطلبات أساسية لنجاح تطبيق الخريطة، وبدأت المرحلة الأولى بنشر الوعي بثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إطار الحوكمة بالتعاون مع دبي الذكية، وتكامل المبادرات مع التوجهات الاستراتيجية الأخرى مثل بلوك تشين وإنترنت الأشياء وإدارة البيانات وعلوم البيانات وغيرها، كما يركز المحور على توفير قدرات عدة مثل: الخطة الشاملة للذكاء الاصطناعي للهيئة، وتطوير المنصة المؤسسية للذكاء الاصطناعي».

وأشار إلى أن ثالث المحاور يركز على مؤشرات أداء الاستراتيجية التي تمت مواءمتها مع أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى تحقيق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بنسبة 100% بحلول عام 2031، حيث سيتم قياس مؤشرين استراتيجيين هما نسبة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خدمات الهيئة وفي تحليل البيانات.

وأوضح الطاير أن الهيئة بدأت مبكراً في توظيف الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي تنفذها، أهمها مترو دبي الذي يعد أطول مترو دون سائق في العالم، مشيراً إلى أن من المشاريع أيضاً استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الموحد للتعامل مع البيانات الضخمة ونظام المحاكاة والتنبؤ بحركة النقل والحشود وخاصية التعلم الذاتي.