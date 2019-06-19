الامارات | «رادارات ذكية» تحد من ضجيج المركبات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رادارات ذكية» تحد من ضجيج المركبات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة الشارقة من خفض معدلات الضجيج والإزعاج الناتج عن المركبات في العديد من المناطق السكنية والصناعية والتجارية، عبر أجهزة رادار ذكية لضبط الضجيج، تم وضعها أخيراً، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد عبدالله علاي، أن نشر أجهزة ضبط الضجيج أسهم في تخفيف الإزعاج والضجيج الناتج عن أصوات المركبات بصورة غير قانونية على الطرق الداخلية، خصوصاً في الأحياء والمناطق السكينة، وبالقرب من المدارس ومرافق الخدمات العامة والمستشفيات، والحد من ظاهرة الضجيج الذي يصدر عن المركبات، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة قادرة على رصد العديد من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، لقدرتها على تسجيل مشاهد حية ومباشرة للأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها بعض السائقين على الطرق.

وأضاف أن أجهزة ضبط الضجيج تستخدم أحدث الأنظمة للحفاظ على البيئة، والحد من التلوث السمعي، على نحو يسهم في الحد من الضجيج الناتج عن المركبات، وتحقيق السلامة المرورية المستدامة بالإمارة.