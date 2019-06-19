الامارات | محاكمة عاملة نظافة بتهمة قتل صديقتها طعناً بالسكين

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عاملة نظافة بتهمة قتل صديقتها طعناً بالسكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمعت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، إلى أقوال الشهود في قضية عاملة تنظيفات آسيوية، متهمة بقتل زميلتها في السكن، طعناً بالسكين وهي مخمورة، بسبب خلافات شخصية حدثت بينهما في سكن العاملات.

وقالت الشاهدة الأولى التي تسكن في السكن نفسه، وهي زميلة المتهمة والمجني عليها، بأنها سمعت صوت مشاجرة ليلاً، فخرجت من غرفتها، وشاهدت المتهمة جالسة فوق المجني عليها وبيدها سكين، وكانت المجني عليها تنزف، وحاولت إبعاد المتهمة لكنها قامت بطعنها، ولم تتمكن من السيطرة عليها مع بقية زميلاتها، وبعدها حضر عمال الشركة، وقاموا بالسيطرة عليها، مشيرة إلى أن المتهمة كانت مخمورة.

وأكدت الشاهدة الثانية أنها سمعت صوت مشاجرة، وخرجت من غرفتها، فوجدت المتهمة بيدها سكينين، واحدة صغيرة والأخرى كبيرة، وعليها آثار دماء، مشيرة إلى أنها لم تشاهد المتهمة وهي تطعن المجني عليها، لكنها خلال محاولتها تهدئتها، أقدمت على طعنها في الظهر والرأس من الخلف، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

فيما بيّنت الشاهدة الثالثة أنها رأت المتهمة تطعن المجني عليها في صدرها، مشيرة إلى أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية تحت تأثير الخمر، وكانت تقدم على طعن أي زميلة تقترب منها، لافتة إلى تعرضها للطعن، وتم علاجها.

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وواجهت المحكمة المتهمة بأقوال الشهود، فأنكرت معرفتها بما حصل وقت الواقعة، مشيرة إلى أنها لا تتذكر أي شيء، كونها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولا تعرف ما حصل يوم الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الربع الأخير من العام الماضي، عندما نشبت مشادات كلامية بين المتهمة والمجني عليها داخل السكن الخاص بالعاملات في المنطقة الصناعية بالشارقة، على خلافات شخصية، تحولت في ما بعد إلى مشاجرة، وقتلت المتهمة صديقتها طعناً بالسكين، وبعدها تمكنت الفرق الأمنية والتحريات من ضبط المتهمة.

وكانت المحكمة في أولى جلساتها استدعت مندوب شركة التنظيفات، الذي سلم أوراقاً لهيئة المحكمة تفيد بتسليم جثة المجني عليها لذويها في بلادها، وإتمام إجراءات استخراج شهادة الوفاة، إضافة إلى تسليمه نسخة من جواز سفرها ومحل إقامة ذويها ببلادها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة التاسع من يوليو المقبل لاستدعاء بقية الشهود، وحضور مندوب القنصلية لمعرفة طلبات ورثة المجني عليها.