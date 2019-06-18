ولي عهد رأس الخيمة يستقبل لجنة "حصن الاتحاد 6"

رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري، أمس، وفداً من القوات المسلحة ممثلة باللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 6».

حضر اللقاء، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، ومديرو الدوائر والجهات المحلية والحكومية بالإمارة.

واطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي خلال اللقاء على برنامج واستعدادات اللجنة المنظمة لـ«حصن الاتحاد 6» الذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة وتنظمه القوات المسلحة، واستمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للعرض العسكري إلى شرحٍ وافٍ حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.

ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة باستضافة هذا العرض الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل. وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 6» وإنجاح فعالياته تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية موجهاً، ووجه سمو ولي عهد رأس الخيمة كافة الجهات الحكومية في الإمارة بوضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته السادسة وإنجاح فعالياته.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة التنظيمية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 6» اجتماعاً آخر في الديوان الأميري، بحضور مديري الدوائر والجهات المحلية والحكومية في إمارة رأس الخيمة، وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض الذي تقيمه القوات المسلحة الإماراتية، كما تم استعراض مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.