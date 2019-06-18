"صحة" تتولى مهام إدارة المشارح في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة الصحة أبوظبي بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة عن نقل مهام إدارة المشارح التابعة لها وضمها ضمن اختصاص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم جهود القطاع الصحي الحكومي وتعزيز دوره في تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لسكان الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن شركة «صحة» ستتولى إدارة جميع مشارح مدينة أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، والكائنة في المنشآت الصحية التالية: مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى العين، ومستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما.

وأكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» جاهزيتها للقيام بمهام إدارة المشارح في إمارة أبوظبي في ظل ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وفنية، وكوادر على درجة عالية من الكفاءة للقيام بهذه المهمة.

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