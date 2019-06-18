"السلامة الغذائية" تعرف موردي المدارس بدليل الغذاء

أبوظبي (الاتحاد) عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، اللقاء السنوي لموردي المدارس في إمارة أبوظبي، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية إضافة إلى معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بحضور مريم حارب السويدي المدير التنفيذي للرقابة، وعدد من قيادات الهيئة وموردي الغذاء في الإمارة، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الهيئة لتعريف أصحاب المنشآت الغذائية بالآلية المحدثة للتوريد للمدارس والتعريف بدليل الغذاء المتداول في المؤسسات التعليمية، الإصدار الثاني، وذلك استعداداً للعام الدراسي 2019-2020. وأكدت مريم السويدي أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، بمراجعة الآلية المتبعة حالياً للتوريد للمدارس وتقييمها ومناقشة ممارسات تداول المواد الغذائية لدى الموردين، وآلية النقل والممارسات التي تتم في المقاصف المدرسية، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للطلبة.

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