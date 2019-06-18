العاهل الأردني يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

عمان (وام) تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية أمس أوراق اعتماد أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى البلاط الملكي الهاشمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقل السفير أحمد البلوشي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وعبر السفير لجلالة الملك عن سعادته الغامرة لتعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعن فخره واعتزازه بالعلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على بذل كافة الجهود لتعزيز أواصر التعاون على كافة الصعد.

وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني، السفير أحمد البلوشي تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الأصيل، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر بسمان معالي يوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومعالي سامي داوود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، وفيصل أحمد آل مالك المستشار بالسفارة، والسيد فهد منير العتيبي السكرتير الثالث بالسفارة، والمقدم عبدالله محمد المزروعي نائب الملحق العسكري.

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