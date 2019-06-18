الإمارات تقدم معدات طبية لمواجهة حمى الضنك في عدن

قدّمت دولة الإمارات أمس محاليل مخبرية للمختبر الوطني المركزي التابع لوزارة الصحة اليمنية لمواجهة وباء حمى الضنك في عدن.

وقال محمد الشحي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، إن هذه المحاليل ستخدم المختبر المركزي في مستشفى "الجمهورية" لفحص المرضى المصابين بوباء حمى الضنك الذي عاود الانتشار في عدن وبعض المحافظات المجاورة.

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من جهتها، أشادت الدكتورة سعاد ميسري، مديرة المركز الوطني للإمداد الدوائي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة في تقديم الدعم اللازم للقطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.

يذكر أن هذه المحاليل ستكفي لمدة 6 أشهر قادمة، ويستفيد منها المرضى خصوصاً مع تزايد الإصابات بحمى الضنك.