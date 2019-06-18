أسكوت العالمية تطلق برنامج دراسات عليا لتعليم الضيافة مخصصاً للمواطنين السعوديين

أعلنت "أسكوت"، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إطلاقها برنامجاً للدراسات العليا في مجال الضيافة والفنادق مخصصاً للطلاب السعوديين ضمن مجمّع شققها الفندقية في جدّة، حيث ستتيح للمتفوقين منهم فرصاً للتدرّب واكتساب جملة من المهارات الهامة لتحقيق النجاح في أعلى المناصب الإدارية ضمن قطاع الضيافة المزدهر بالمملكة.

وتتلخص معايير أهلية الانضمام إلى البرنامج في أن يكون الطالب مواطناً سعودياً حائزاً كحد أدنى على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، ويبدي استعداداً واضحاً لتطوير الذات وتوسيع آفاقه المعرفية والارتقاء بمهاراته مع المجموعة العالمية، ويدمج البرنامج بين الجانب النظري والتدريب العملي في كافة الأقسام، لتليه فترة توظيف لصالح أحد منشآت ’أسكوت‘ في الخارج.

وبهذا الصدد، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لشركة ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الخليج: "تشهد ’أسكوت‘ فترة نمو مزدهرة في المملكة العربية السعودية، حيث يحقق قطاع الضيافة المحلي معدلات نمو مرتفعة، ليتيح مزيداً من فرص العمل الجديدة، وقد أطلقنا برنامجنا للدراسات العليا تماشياً مع رؤية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية بهدف تطوير ورعاية المواهب المحلية الشابة، وإتاحة الفرصة للناجحين كي يواصلوا مسيرتهم المهنية مع مجموعتنا، وقد عاد البرنامج بآثار هامة في فترة وجيزة من الزمن، حيث لمسنا انخفاضاً واضحاً في نسبة الزملاء السعوديين الذين يتركون العمل معنا من 58% في 2016 إلى 15% فقط حتى تاريخه في 2019، ما يعكس تحسّن الولاء وارتفاع مستويات رضا موظفينا من المواطنين. ويضاف إلى ذلك فوز فندق ’أسكوت صاري جدة‘ بجائزة "الشقق الفندقية الرائدة في المملكة العربية السعودية 2019" للعام الثاني على التوالي".

وأردف ميكوليس: "يحدونا الفخر بأن نعلن أيضاً عن أن دفعة متدربينا الحالية تضم امرأة ستتولى قريباً إدارة منشأة كاملة، ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تشدّد على أهمية التنوّع وتمكين النساء في سوق العمل، ويؤكد من جديد على التزامنا بلعب دور فاعل في تحقيق هذه الرؤية".

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ويضمن برنامج ’أسكوت‘ للدراسات العليا تزويد الطلاب بكافة القدرات والمهارات المطلوبة في العمليات اليومية بدءاً من أدق تفاصيل العمل بداية من التدريب بالعناية بالغرف، ومروراً بإدارة الحجوزات وإجراءات تسجيل الوصول والمغادرة، ووصولاً إلى إدارة شؤون الضيوف من كبار الشخصيات، وغيرها من الجوانب التي تنطوي عليها إدارة الشقق الفندقية عالمية المستوى، فضلاً عن أساسيات الإدارة كأقسام الموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمالية، والمشتريات.

ويشار إلى أن برنامج الدراسات العليا السعودي يقتصر في الوقت الراهن على منشآت ’أسكوت‘ في جدّة، غير أن المجموعة تعتزم توسيع نطاقه ليغطي كافة الشقق الفندقية التابعة لها في المملكة، بما يشمل الرياض والخُبر وأبها.