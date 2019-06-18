رعاية الصحة النفسية لليتيم .. من أولويات الخدمات المقدمة في التمكين الاجتماعي

في إطار الخدمات النفسية التي تقدمها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ، أفادت مريم مال الله- رئيس قسم الرعاية الشاملة في المؤسسة-:" تولي المؤسسة الاهتمام بصحة اليتيم النفسية كجزء أساسي في منظومة تقديم الخدمات الأساسية لمنتسبيها ،حيث تعد برامج التمكين النفسي أحد الركائز الرئيسة في عملية بناء الابن اليتيم ، وتقوم بدورها بجهود فاعلة في تمكينه ، فتتحرص على تفعيل البرامج البناءة لإنشاءهم أسوياء ، متمتعين بصحة نفسية قوية قادرين على مواجهة الحياة ، وابتكار وتطوير منهاجاً علاجياً ليتخطى الأيتام اضطرابات فقد الأب من خلال البرامج والجلسات التخصصية ومختلف الخدمات النفسية، ليكونوا أكثر تقبلاً لهذا الواقع ، و اقبالاً على الحياة ، ويملكون مزيداً من القناعة والرضا والطموح لتجاوز أحزانهم ومصاعبهم ، وتقوية ذواتهم على شتى ما يواجهونه".

آليات وأهداف تتبعها المؤسسة

تطمح المؤسسة من خلال تقديم خدمات التمكين النفسي الوصول بالمنتسبين إلى حالة من الصحة النفسية والتوافق الشخصى والاجتماعى ،ومساعدة المنتسب على فهم نفسه ومن ثم تكيفه مع بيئته، وإرشاده لكيفية حل المشكلات واتخاذ القرارات ،إضافة إلى تدريب المنتسبين على إدارة ذواتهم وتطويرها وذلك من خلال إمدادهم بآليات رفع الهمم وتقوية الإرادة والتحكم بالعواطف، فضلا على التركيز على علاج المشكلات النفسية التي يعاني منها البعض كالقلق والاكتئاب والشعور بالذنب ،والوقاية من الاضطرابات النفسية التي قد تنشأ بفعل التعرض للضغوط الحياتية اليومية المخيبة للآمال وصولا إلى قدرة الفرد على إقامة سلام مع نفسه ومع غيره.

الاستراتيجيات والتدخلات

تنطوي عملية تعزيز الصحة النفسية على ابتكار برامج نفسية مهيئة لدعم الصحة النفسية وتمكين اليتيم من اعتماد أنماط حياة صحية والحفاظ عليها للتمتع بمستوى أفضل من الصحة النفسية إضافة إلى حصوله على خدمات نفسية تساعد في عملية بناء ناجح لنفسية الأيتام وأمهاتهم .

برامج التمكين النفسي

تتعدد البرامج النفسية التي تطرحها المؤسسة بأهداف متنوعة لكل برنامج، حيث نذكر أبرزها والمتمثل في"رحلة أمل" ليركز على أصحاب الهمم، والأوصياء من ذوي المشكلات النفسية تحقيقاً للدعم النفسي لهم لمواجهة التحديات المرضية، والإعاقة، وبهدف تحسين الأداء وتطوير الأهداف وتجاوز التحديات الحياتية المختلفة ، ويعتمد في تطبيقه على التشخيص والتقييم، ثم تقديم خطط علاجية وتعزيزها ببرنامج توعوية، وإلحاقهم بجهات معنية ، حيث تستخدم لذلك ركوب الخيل، والزيارات، والجلسات الحوارية.

كما يأتي برنامج "أساليب نفسية علاجية" بهدف مساعدة الشخص على اكتساب مهارات التعايش مع ظروف الحياة اليومية، وتطوير المهارات التي من شأنها تسهيل عملية التكيف مع المواقف الصعبة التي تتم مواجهتها ، و تستخدم المؤسسة العديد من المناهج التطبيقية من هذه الأساليب على الحالات الخاصة من الأيتام المنتسبين للمؤسسة، وأوصيائهم ممن يعانون من بعض الظروف الخاصة التي سببت لهم مشكلات نفسية، أو اجتماعية، أو تربوية ،فتطبق استراتيجيات متنوعة تسعى من خلالها إلى توسيع المدارك وتنمية مهارات التساؤل ، كما تعد وسيلة للتنفيس الانفعالي يتم من خلالها تعديل المفاهيم واستراتيجية الضبط الذاتي، و استخدام أساليب الأنشطة والتدعيم الإيجابي للسلوك الصحيح، إضافة إلى استخدام أسلوب حل المشكلات بواقعية مستخدما مقياس بعدي.

"نعم أستطيع تحقيق أهدافي" هو أحد البرامج التي قدمت عبر سلسلة متواصلة من المواضيع المختلفة بالتعاون مع مبادرة دعم الابتكار ، فقد صممت على هيئة مجموعة من ورش العمل الهادفة لمساعدة المشاركين على اكتشاف أنفسهم وترك بصمتهم الخاصة في الحياة.

ووضعت هذه السلسلة مجموعة من الأهداف لتمكين المتدربين من تحديد الأهداف وصياغتها بالطريقة العلمية الصحيحة، والتخطيط لها ، وتزويدهم بتقنيات التحدث أمام الجمهور والإلمام بها ،إضافة إلى إطلاعهم على قصص نجاح شخصيات فاعلة بهدف تدريب المشاركين على تحديد الهدف ومجال الشغف الإبداعي والتخطيط لتحقيقه من خلال تقديم نموذج قدوة ناجحة، فيتم رسم خطوات تحديد الهدف، ثم السعي لتحقيقه بالعمل والإصرار والمثابرة.

وتم تعزيز البرنامج بمشاركة الأوصياء في برنامج قوة الكلمات بهدف تدريبهم على استبدال الكلمات السلبية بكلمات إيجابية، تساعد على المضي قدماً واتباع طريقة التفكير بالحلول بدلا من الغوص في الحديث والتفكير بالمشكلة ، إضافة إلى تزويدهم بعض التقنيات التي تؤثر على نفسية الأم وزيادة ثقتها بإمكانياتها ومقدرتها بإدارة شؤونها وشؤون عائلتها من خلال ورش عمل "كيف أحرر طاقتي الإبداعية " حيث تم استخدام العديد من الآليات لتطبيقه مثل: التنفس العميق ، والتأمل ، و تمارين التمدد وغيرها من الأساليب التي تعيد شحن النفس وتعزز تبني الأفكار الإيجابية .

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وفي هذا السياق صرحت الأستاذة غادة حموش -منسقة مبادرة دعم الابتكار وتوطين المعرفة- :" بدأ تعاوني مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من خلال مبادرة دعم الابتكار ،حيث تركز جميع أعمال المبادرة على نشر فكر ريادة الأعمال، والتشجيع على المبادرة والابتكار ،ويأتي تعاوننا مع المؤسسة لدعم عملها المميّز في رعاية وتمكين الأسر التي فقدت معيلها وذلك بتمكينهم في مختلف مجالات التمكين المقدمة،حيث بدأ التعاون منذ عام 2017 من خلال ورشتين الأولى للأطفال أنا قرأ خمسين كتابًا، أما الورشة الثانية فكانت للأمهات "تنميةُ عبقرية طفلِك ِالمالية"، ضمن سلسة برامج نعم أستطيع تحقيق أهدافي.

وتابعت قائلة: لقد شجعنا حماس فريق عمل المؤسسة وإخلاصهم في تقديم الدعم والفائدة لأسر الأيتام، بشكل يتجاوز متطلبات العمل الوظيفي على إعادة تصميم برامجنا بما يتناسب مع احتياجات الأسر المنتسبة للتمكين، وتخصيص وقت كاف لكل مجموعة حتى تتحقق الفائدة من كل ورشة ولكل متدربة، لأن العطاء لابد وأن يكون كاملاً".

خدمات التمكين النفسي

تقدم المؤسسة خدمات نفسية نوعية للأيتام وأمهاتهم ، لتأمين الحياة النفسية المتزنة لهم، والاهتمام بتقديم الدعم المتواصل لهم وبذل اقصى الجهود لتحقيق الإتزان العاطفي والنفسي فتتبنى مجموعة واسعة من الخدمات النفسية لهم مثل : جلسات التقييم المبدئي والتشخيص ،والجلسات النفسية ، وتقديم الإرشاد النفسي ،والإستشارات النفسية ، إضافة إلى الجلسات التدريبية الإرشادية ،و الإختبارات النفسية ،و الزيارات الميدانية ،حيث تحرص عبر هذه الخدمات إلى تقديم الدعم النفسي بما يساعدهم على مواجهة ضغوط الحياة والتكيف الإيجابي مع المجتمع من خلال اكتشاف امكانياتهم وتنمية قدراتهم وكفاءتهم النفسية.

وأعرب الأستاذ أحمد عبد الصبور استشاري نفسي في المؤسسة قائلا : " في إطار ما تسعى إليه مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لتمكين منتسبيها نفسيا وتم تفعيل برامج وخدمات نفسية لتحقيق أهداف مدروسة تنعكس على صحة اليتيم والوصي فقد تضمنت الخدمات النفسية المقدمة العديد من الأساليب العلاجية كخدمات التقييم والتشخيص في العديد من المجالات مثل : مجال الاضطرابات النفسية والسلوكية ،والمشكلات المدرسية ، إضافة إلى اكتشاف مجالات الموهبة في كل يتيم من خلال تقييم وتشخيص الأبناء ذوي الأداء المرتفع والمستويات العقلية العالية وتدريبهم على البرامج العقلية المتقدمة بغرض رعايتهم، مستخدمين مقاييس القدرات العقلية ( الذكاء) ،والمقاييس النفسية وقوائم تقدير السلوك ،ومقاييس الاستعداد للتعلم ، إضافة إلى مقاييس تحديد المسارات المهنية والأكاديمية .

وواصل حديثه قائلا: هناك العديد من الخدمات النفسية التي تقدم للمنتسبين مثل: جلسات العلاج الفردي والجمعي ،وخدمات التوجيه والإرشاد وتقديم خدمات الدعم النفسي لليتيم ، وتعليمهم على كيفة التغلب على المصاعب والمشكلات، وإكسابهم مهارات شخصية تساعدهم على ذلك كمهارات الثقة بالنفس وتقدير الذات، وبرامج تنمية المهارات الشخصية في حل المشكلات واتخاذ القرار، وتنظيم وإدارة الوقت واستغلال وقت الفراغ في نشاطات مفيدة ،كما تضمنت أيضًا برامج الإرشاد المهني والأكاديمي وتحديد المسار التعليمي ومسارات الدراسة في المراحل المختلفة للتعليم الثانوي أو الجامعي ،إضافة إلى اللقاءات التوعوية التي تناولت الموضوعات العامة التي تهم الأبناء والأوصياء وكيفية التعامل لكل منهما مع الآخر ، وتضمنت أيضا طرق تقديم حلول سريعة للمشكلات الحالية في مجالات تربية الأيتام، وتتضمن أيضا موضوعات مختلفة كموضوعات النمو وكيفية التعامل مع الأبناء في مراحل العمر المختلفة ومتطلبات وحاجات الأبناء النفسية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الأوصياء في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تتعلق بالأبناء".

تعتبر الصحة النفسية من الأمور الأساسية المهمة لليتيم لتوطيد التحكم الأفضل مع إنفعالاتهم وعواطفهم ، و تحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي ، والتفاعل الإيجابي مع محيطيهم ،و تدريب المنتسبين على إدارة ذواتهم وتطويرها وذلك من خلال إمدادهم بآليات رفع الهمم وتقوية الإرادة .