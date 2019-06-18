عِش مغامرات شيّقة مع الموقع الإلكترونيHotels.com دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية ضخمة

هل ترغب في السفر حول العالم دون الحاجة إلى تخصيص ميزانية ضخمة؟ جمع لك الموقع الإلكتروني Hotels.comTM وجهات مثالية وشيّقة بأسعار معقولة. استمتع بالسفر والإقامة في هذه الفنادق الرائعة، واستفد من هذه النصائح المفيدة والأساسية لحزم الحقائب.

فندق بست وسيترن تبليسي آرت ، جورجيا

تعد هذه الوجهة الساحرة رائعة بالنسبة لكافة الذين يمتلكون ميزانية سفر محدودة، ويرغبون في التعّرف أكثر على ثقافة وتاريخ جورجيا. يقع فندق بست وستيرن تبليسي آرت في العاصمة تبليسي، ويقدم 45 غرفة مجهزة بالكامل تلائم كافة المسافرين. بموقعها القريب من المواصلات العامة ومركز المدينة، فإنّ سيكون بإمكان الضيوف الإستمتاع بالمناظر الخلابة للمعالم الرئيسية وثقافة تبليسي مع الحد الأدنى من الإنفاق. يجب أن تضع في الإعتبار توضيب أحذية المشي، لأنك ستقوم بالكثير من الإستكشاف في هذا البلد سيراً على الأقدام. وتأكد من أنك قمت بتوضيب أمتعتك بالطريقة الصحيحة بحيث تلائم الصيف الدافىء والشتاء البارد، لتتجنب إهدار المساحة داخل الحقائب.

تتوفر الغرفة في فندق بست ويسترن تبليسي آرت بسعر يبدأ من 497* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



فندق يونيك آرت ماديرو، الأرجنتين

استكشف الطرقات في الأرجنتين عبر المشاركة في جولات المشي المجانية التي ستمكنك من عيش ثقافة بوينس آيريس الأصيلة. سيحظى نزلاء يونيك آرت ماديرو بإقامة عصرية ومريحة للغاية بسعر معقول في المنطقة السياحية في بوينس آيريس، حيث المرح والبهجة. تمتع بالمأكولات الشهية في السوق المحلي أو شاهد رقصة التانغو في مسقط رأسها. تذكر حزم ملابس مريحة وملونة. ضع في اعتبارك بأنّ الطقس في الأرجنتين يتضارب مع مواسم نصف الكرة الشمالي، وبالتالي فإنّ موسم الأعياد في الأرجنتين يكون خلال فصل الصيف! تعد المظلة ضرورية خلال كافة أوقات السنة.

تتوفر الغرفة في فندق يونيك آرت ماديرو بسعر يبدأ من 125* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*

فندق بونتا بونيتا، جمهورية الدومينيكان

انطلق في رحلة ركوب خيل منخفضّة التكلفة عبر الأنهار والتلال في لاس تيريناس بإطلالات خلابة على المساحات الطبيعية لجمهورية الدومينيكان قبل استكشاف أسواق سانتو دومينغو للتعرف على الثقافة المحلية. سيحظى محبو الشاطىء بفرصة الإستلقاء تحت الشمس والإسترخاء في عدد من الشواطىء، ويشمل ذلك فندق بونتا بونيتا. لا تنسى واق الشمس! خذ معك ملابسك الصيفية والشورتات وملابس السباحة لتوفير المساحة داخل الأمتعة عند زيارة جمهورية الدومينيكان. يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة في هذا الفندق مثل ركوب الدراجات وصيد السمك والسباحة في عدد من المسابح المخصصة للأطفال والكبار.

تتوفر الغرفة في فندق بونتا بونيتا بسعر يبدأ من 264* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*

Advertisements



بريميير أولد جيتس، أذربيجان

تقع هذه الجوهرة الخفية ما بين غرب آسيا وأوروبا الشرقية، وتمثل مزيجاً رائعاً ما بين الشرق والغرب. بموقعها في باكو، فإنّه سيكون بإمكان الضيوف الإقامة في فندق بريميير أولد جيتس، الذي يبعد مسافة مشي قريبة عن محطة مترو إيشري شيهير. يمكنك تناول وجبة في مطعم الفندق قبل زيارة البراكين والجبال في أرض النار، أو استكشاف التلة المقابلة للمساجد. تعد أحذية المشي أساسية عند السير على أرصفة المدينة، وكذلك ارتداء ملابس مريحة وغير رسمية. ضع اعتبارك أنّ المدينة تكتظ بأعداد كبيرة من السكان، لذا فاحرص على ارتداء ملابس محافظة.

تتوفر الغرفة في قندق بريميير أولد جيتس بسعر يبدأ من 132* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*

فندق ذا ميلستون، النيبال

عند الرغبة في زيارة وجهة بميزانية معقولة، فإنّ النيبال تعد أول وجهة تخطر على البال بما تقدمه من مأكولات ومواصلات وأنشطة منخفضة التكلفة. سيحظى محبي الطبيعة بفرصة القفز بالمظلات والمشي لمسافات طويلة أثناء مشاهدة مناظر الطبيعة المذهلة في مدينة بوخارا. يمكن للضيوف اختيار الإقامة في فندق ذا ميلستون، الذي يقع على مقربة من ميدان كاتماندو داربار، لمشاهدة المعمار التقليدي والطبيعة الخلابة، دون إنفاق مبالغ كبيرة. يجب أن تضع كل من حقيبة الظهر وأحذية المشي المريحة ومجموعة أدوات الإسعافات الأولية للسفر في مقدمة أولوياتك للتمتع باستكشاف أحد أفضل طرق الرحلات في العالم.

تتوفر الغرفة في فندق ذا ميلستون بسعر يبدأ من 118* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*