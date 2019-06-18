"كيدزانيا" تطلق مخيمها الصيفي المميز لتعزيز المتعة والسرور خلال العطلة الصيفية

أعلنت "كيدزانيا الكويت"، مدينة الأطفال النموذجية المصغّرة للتعليم الترفيهي في الكويت، عودة مخيمها الصيفي المدهش من جديد وتحضيرها باقة من الأنشطة الصيفية الممتعة المخصصة للأطفال. وسيحظى الأطفال على مدار ثمانية أسابيع، حتى الأول من أغسطس 2019، بفرصة الانضمام لنحو 20 ورشة عمل جذابة ومميزة تثري هواياتهم واهتماماتهم، علاوة على الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية المليئة بالمرح تقيهم حرارة الصيف وتمنحهم فرصة تكوين صداقات جديدة وذكريات لا تنسى.

ويمكن لأولياء الأمور الاختيار من بين العديد من الباقات التي يوفرها البرنامج ابتداءً من بطاقة ليوم الواحد، أو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر الكامل، المتاحة للأطفال من فئات عمرية مختلفة، وتشمل وجبات الطعام وشهادة عند إكمال كل ورشة عمل وساعات إضافية من المرح غير المحدود. وسيمنح مخيم كيدزانيا الصيفي الأطفال فرصة استكشاف وإثراء هواياتهم واهتماماتهم المختلفة بدءاً من العلوم وتصميم الأزياء والتمثيل والفنون والحرف إلى التحديات الرياضية والألعاب الممتعة والتدوين عبر الإنترنت وإعادة التدوير وغيرها الكثير.

وخلال هذا الصيف، لن تقتصر فوائد مخيم كيدزانيا الصيفي على منح الأطفال فسحة للابتعاد عن الأجهزة الذكية واستكشاف مجموعة واسعة من الفرص المدهشة فحسب، بل سيتيح لهم تطوير مهارات حياة قيّمة مثل مهارات التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي في بيئة آمنة.

ويمكن للأطفال الصغار الذي تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات أيضاً، الانضمام إلى المخيم الصيفي في الركن المخصص لهم، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة التي صممت لتطوير المهارات الحسية والاجتماعية والحركية والإبداعية لديهم منذ مراحل الطفولة المبكرة. وتوفر كيدزانيا للبالغين المرافقين للأطفال دون الثماني سنوات دخول مجاني للمدينة.

وستكون ساعات التسجيل والعمل في المخيم الصيفي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً. وسيحظى الأطفال في المخيم بأوقات مفعمة بالمرح والتعلم والأنشطة الإبداعية التي من شأنها تعزيز نشاطهم ومتعتهم خلال فصل الصيف.