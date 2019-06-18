اللجنة المنظمة تعقد الاجتماع الختامي لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية

اعتمدت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية التقرير الختامي للنسخة الأولى من الطواف الوحيد من الفئة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم تنظيمه خلال الفترة 24 فبراير الى 2 مارس 2019 بمشاركة 18 فريقا عالميا وتضمن 7 مراحل امتدت على مسافة 1073 كيلومترا في جميع إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للطواف الذي عقد بمجلس دبي الرياضي برئاسة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وعارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف.

ورفعت اللجنة العليا المنظمة للطواف أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على رعايتها الكريمة للرياضة عموما وتوجيهاتها بإطلاق الطواف العالمي الذي يحمل اسم دولة الإمارات وتوفير كل الدعم له، حيث حقق الطواف رؤية القيادة الجديدة و تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمتابعة مرور موكب الطواف في منطقة محمية المرموم وتحية المشاركين فيه وهو الأمر الذي أكد مكانة الرياضة في الدولة ودعم القيادة الرشيدة لها، كما أسعد جميع المشاركين فيه الذين تقدمهم نخبة من أبطال العالم والأولمبياد ونجوم السباقات العالمية: ايليلا فيفياني، اليخاندور فالفيردي، توم دومولين، روهان دنيس، وفيتشينزو نيبالي.

وثمنت اللجنة العليا المنظمة تعاون المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة و اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في تنظيم الطواف ومرور الدراجين في مختلف مناطق الدولة من مدن وصحارى ومناطق جبلية مما شكل تحديا لقدرات الدراجين وحثهم على تقديم أفضل أداء للفوز بمراحله السبع والترتيب النهائي، كما نقل للمشاهدين في العالم صورا رائعة عن جمال دولة الإمارات و منشآتها السياحية والحضارية ومناطقها السكنية والتجارية المميزة وتنوعها الجغرافي، كما ثمنت جهود الرعاة والجهات الداعمة وفي مقدمتها قيادات الشرطة في العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة و باقي إمارات الدولة والجهات المسؤولة عن الطرق والبلديات الذين ساهم تكاتفهم وتعاونهم في نجاح تنظيم الطواف واظهاره بالشكل الذي يتناسب مع دعم ورعاية القيادة ومكانة الدولة .

وتضمن التقرير الختامي أرقاما عن حضور آلاف الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات ومن بينهم طلب من مدارس الدولة لمتابعة المنافسات وتشجيع المشاركين في قرية الطواف وفي أماكن مرور الدراجين، كما كشف عن ارقام ساعات البث المباشر للمشاهدين الذين تابعوا بث منافسات الطواف عبر شاشات التلفزيون في 200 دولة، حيث بلغ زمن البث أكثر من 54 ساعة بث مباشر عبر قناة يوروسبورت المرموقة لمشاهديها في قارة أوروبا و أكثر من 38 ساعة بث لمشاهدي القناة في قارة آسيا ومنطقة اوقيانوسيا، بالإضافة الى وصول البث الى جميع القارات وكذلك التقارير التلفزيونية في نشرات الاخبار على القنوات العامة ليصل عدد ساعات البث التراكمية لجميع الدول الى أكثر من 2777 ساعة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الختامي للنسخة الأولى من الطواف جميع الملاحظات التنظيمية والمقترحات من مختلف الجهات، وأكدت على أهمية الاستفادة من النجاح الذي تحقق للنسخة الأولى وتعزيزه مستقبلا بما يساهم في تحقيق أهداف تنظيم الطواف الرياضية والسياحية والترويجية.