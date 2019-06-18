"كلية دبي للسياحة" تنظم المخيّم الصيفي في شهر يوليو المقبل

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن إطلاق المخيّم الصيفي الذي سيستقبل الطلاب في المبنى الرئيسي للكلية في شهر يوليو المقبل. ويهدف إلى إطلاعهم على المهن المتعددة التي يتضمنها قطاع السياحة ولاسيما التخصصات الأساسية الخمسة التي تدرسها الكلية وهي السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهي. بالإضافة إلى منحهم الفرصة للتعرف على المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي باعتبارها وجهة سياحية وثقافية رائدة وذلك من خلال برنامج حافل بالأنشطة الصفية التي يصاحبها المرح إلى جانب تنظيم نزهات ورحلات ميدانية.

وسوف يقام المخيم الصيفي لكلية دبي للسياحة في الفترة من 7 حتى 18 يوليو 2019، حيث يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 حتى 13 عاماً التسجيل للأسبوع الأول، أو الثاني أو للفترة الكاملة للمخيم (من الأحد حتى الخميس). وسيتم تخصيص كل يوم للتعرف على واحدة من التخصصات المهنية الخمسة المتاحة في الكلية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على ما يمكنهم تعلمه كطلاب في كلية دبي للسياحة مع توفر أنشطة مصممة بعناية لزيادة الشغف لديهم وتشجيعهم على التفاعل والتعلم. وبالإضافة إلى الحصص الدراسية والتدريب العملي المقدم في مبنى الكلية، وسيستمتع الطلاب بالرحلات الميدانية التي تشمل عدد من الوجهات السياحية الشهيرة المغطاة والمكيفة، لمنحهم نبذة عن المقوّمات التي تتمتّع بها الإمارة. ومن أبرز الأنشطة التي سيكون بإمكان المشاركين القيام بها دخول عالم دبي للرياضة مرتين أسبوعياً، وهو من الأحداث الرئيسية على قائمة الفعاليات السنوية في المدينة. كما ستتاح لجميع الطلاب فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة في أكبر صالة مغطاة ومكيفة للأنشطة الرياضية في الإمارة بمركز دبي التجاري العالمي.

وفي تعليق له على إطلاق المخيم الصيفي، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "يبحث أولياء الأمور خلال فصل الصيف عن معسكرات صيفية توفّر بيئة تعليمية وتفاعلية لأطفالهم، ويسرنا في كلية دبي للسياحة أن ننظم المخيم الصيفي لتقديم تجربة فريدة من نوعها للطلاب. ويأتي تنظيم هذا المخيم بعد نجاح المخيم السياحي الربيعي الأول الذي قمنا بتنظيمه في وقت سابق من العام الجاري، فيما نهدف من إقامة هذه المخيمات زيادة التوعية بالكلية وأنشطتها والدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها للطلاب من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخيارات المهنية التي تنتظر خريجي الكلية. إنّ المشاركين في المخيّم الصيفي سوف يستفيدون كثيراً خلال فترة إنتسابهم وذلك لما سيتيحه لهم المخيم من فرصة لصقل شخصياتهم، وكذلك التعرف على طبيعة وأجواء الدراسة في الكلية، إلى جانب توسيع مداركهم بمختلف الجوانب المتعلقة بقطاع السياحة في دبي. وكذلك سوف يوفّر المخيّم للطلاب فرصة خوض تجارب جديدة في بيئة آمنة وداعمة ستركز على التعزيز الإيجابي من خلال الأنشطة الرياضية التي تقام بدعم من شركائنا في عالم دبي للرياضة".

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وتبلغ رسوم المشاركة في المخيم الصيفي لكلية دبي للسياحة 800 درهم لمدة أسبوع، و 1400 درهم لأسبوعين(وذلك من الأحد حتى الخميس). علماً بأنّ الحصص التدريبية ستقام في المبنى الجديد للكلية الكائن في المقر الرئيسي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في "ون سنترال، المكاتب2" في منطقة مركز دبي التجاري العالمي. للمزيد من المعلومات حول المخيم الصيفي والتسجيل، يرجى زيارة https://dct.ac.ae/admissions/dct-summer-camp/.

يشار إلى أنّ كلية دبي للسياحة هي مؤسسة تعليم مهنيّ معترف بها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. كما أنها تتيح للطلاب اكتساب المعارف والخبرات، وتتميز المناهج الخاصة المعتمدة في الكلية بتلبيتها لاحتياجات الطلاب وأصحاب العمل. فهي تضمن التوازن بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تشمل المشاركة في مبادرات مع الشركاء في القطاع، وزيارات ميدانية مكثّفة، ومحاضرات يقدمها عدد من الخبراء الزائرين على مدار العام، إضافة إلى فرصة الحصول على تدريب عملي تم تصميمه خصيصاً لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات التي تساعدهم على التميّز في وظائفهم عند دخولهم سوق العمل.