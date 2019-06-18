"إلينغتون العقارية" تحصد جائزة "أفضل مشروع فاخر"

حصدت إلينغتون"، شركة التطوير العقاري العصرية الراقية التي تركز على التميز في عناصر التصميم، جائزة "أفضل مشروع فاخر" من "جوائز أريبيان بيزنس للعقارات 2019"، عن مشروعها البرج السكني الراقي "دي تي 1"، الذي استكملت الشركة أعمال إنشاء هيكله الخارجي في يناير الماضي، قبل الموعد المحدد.

بهذه المناسبة قال نيثين بهاثناغار، الشريك المؤسس لـ "إلينغتون": "انطلقت شركتنا من دبي، وتميّزت بتركيزها على جماليات التصميم المعماري، ويمثل هذا التكريم الرفيع من ’أريبيان بيزنس‘ لمشروع ’دي تي 1‘ إنجازاً جديداً يلقي الضوء على الإمكانات والمهارات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق عملنا. ولا شك بأن برج ’دي تي 1‘ يقدم مفهوماً مختلفاً للرقي والفخامة في مجال المشاريع السكنية، ونثق بأنه سيحظى باهتمام نخبة العملاء الذين يقدّرون جودة معايير التصميم والإنشاء المتبعة في تنفيذ المشروع، علاوةً على موقعه الحيوي في قلب المدينة".

ويغطي مشروع "دي تي 1" مساحة 20 ألف متر مربع تقريباً ويبلغ ارتفاعه 76 متراً، وكان قد نال العديد من الجوائز المرموقة ومنها "أفضل تصميم لحمّام" من "جوائز العقارات الدولية" لعام 2018/2019؛ و"أفضل تصميم معماري لبرج سكني مرتفع" و"جائزة التميز المعماري- فئة الوحدات السكنية المتعددة" من "جوائز العقارات العربية" لعام 2016/2017.

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وتم تصميم الديكورات الداخلية لتكون تجسيداً لمفاهيم الأناقة والتميز، حيث توظف غرف المعيشة والمطابخ التفاصيل الغنية بلمسات الخشب المطلي وغير العاكس، في حين تضم المطابخ تجهيزات متكاملة من Miele بما في ذلك الخلاطات، والأحواض المركبة والخزائن المصنوعة بحرفية عالية.

ونجح "دي تي 1"، رابع مشاريع "إلينغتون"، في إرساء معايير جديدة للتميز في كافة عناصر البناء، ومن المقرر استكماله بنهاية العام الحالي. ويقدم البرج السكني الجديد للمستثمرين والسكان قيمة كبيرة، بفضل موقعه الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى اثنين من أهم المواقع في المدينة: "وسط مدينة دبي" و"الخليج التجاري".