الامارات | "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الطقس غداً الأربعاء انخفاضاً طفيفاً آخراً في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، لتصبح مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منوهاً إلى أن سرعتها تتراوح من 30 كم/س إلى 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وشهدت الدولة اليوم، طقس رطب صباحاً مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، تحول إلى صحو لغائم جزئياً خاصة شرقاً بعد الظهر، فيما مالت درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

وأوضح المركز أن الطقس بعد غد سيستمر مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق، على أن تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، بينما تكون الرياح شمالية غربية غرباً وشرقية شرق الدولة، معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.