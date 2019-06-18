"رينو زوي" الكهربائية من "العربية للسيارات".. التصميم المدروس والمزايا المبتكرة لضمان أعلى درجات...

تقدم "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة "رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، سيارة "رينو زوي" بمزايا تصميم فريدة وابتكارات ذكية، مما يجعلها الخيار الأول بين السيارات الكهربائية.

ومع ارتفاع شعبية السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالرؤية الخضراء للقيادة الإماراتية الرشيدة، تم تصميم سيارة "رينو زوي" مع أخذ راحة السائق في الاعتبار؛ حيث ترتقي بفضل مزاياها بأسلوب الحياة إلى مستوىً جديد، وتجسد جوهر طرازها الحقيقي بتصميمها العصري الذي يتميز بالمصابيح الأمامية ذات اللون الأزرق، ومجموعة مصابيح النهار LED داخل تجويفاتها تتألق بشكل أخاذ. كما تعبر المصابيح الخلفية لـ "رينو زوي" بتصميمها للإضاءة المنحنية عن هويتها الحديثة والعصرية.

وبفضل الابتكار الهندسي، يمتاز التصميم بدمج مقابض الباب الخلفي داخل إطار النافذة، مما يجعل سيارة المدينة المميزة بخمسة أبواب مدمجة حقيقة. كما يبعث التصميم الداخلي العصري على الشعور بالإلهام والهدوء والسكينة، إذ يثير كل شيء في "رينو زوي" صورة العناصر الطبيعية. ويمتاز الإصداران المختلفان من "رينو": "زوي "Life و"زوي Intens" بمقصورة داخلية مختلفة في الألوان، حيث تأتي لوحة العدادات في "زوي "Life باللون الأبيض، وفي "زوي Intens" باللون الأسود. علاوةً على ذلك، وبالإشارة إلى تقنية "انعدام الانبعاثات" من "رينو"، فإن مسند رأس السائق يحمل توقيع Z.E.

وبالإضافة إلى جميع مزايا التبريد الموجودة في السيارات التقليدية، تتمتع "رينو زوي" أيضاً بميزة التبريد المسبق لدرجة الحرارة، والتي تسمح للسائق ببرمجة التدفئة أو تكييف الهواء قبل ساعتين على الأقل من الانطلاق. ويساعد هذا في تحسين مقدار الطاقة المخزنة في السيارة الكهربائية، مع ضمان أن تكون المقصورة باردة ومريحة بمجرد دخولها. وبما أن الطاقة اللازمة للوصول إلى درجة تبريد مريحة تأتي من الشبكة الكهربائية، فلا داعي لاستهلاك الطاقة المخزنة في البطارية.

وتتخذ "رينو زوي" من الابتكار شعاراً لها، وهو ما يتجلى في تصميمها المكرس كلياً لرفاهيتك، حيث تتمتع بباقة تجهيزات "Take Care by Renault" المزودة بمستشعرات المطر والضوء ونظام دخول السيارة بدون مفتاح. وتم تزويد "زوي Life" بمصابيح أمامية ومسّاحات يدوية، و"زوي Intens" بمصابيح أمامية ومسّاحات أوتوماتيكية.

وبما أنها مزودة بوحدة شاحن ™Chameleon ذكية، يمكن شحن بطارية "رينو زوي" من صفر إلى 100% خلال 2,5 ساعة من محطة شحن بقوة 22 كيلوواط، وخلال 7,5 ساعات من محطة شحن بقوة 7,4 كيلوواط. ويمكن شحن السيارة في المنزل أو في إحدى محطات الشحن المنتشرة في أنحاء الإمارات. علاوةً على ذلك، يمكن للعملاء شحن سياراتهم بسهولة عبر أكثر من 200 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز التسوق ومواقع أخرى في المدينة.

يمكن للعملاء حجز موعد لتجربة قيادة السيارة أو زيارة أقرب صالة عرض لشركة "العربية للسيارات" للتعرّف أكثر على المزايا المبتكرة لسيارة "رينو زوي". ويتوفر المزيد من المعلومات على الرقم RENAULT-800، وعبر الموقع الإلكتروني: http://www.dubai.renault.ae/.