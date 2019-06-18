تجمع عائلي للجالية الهندية في إسعاف دبي

ضمن مبادرات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لإسعاد الموظفين ونشر ثقافة التسامح ؛ حضر سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف و كل من السيد مشعل جلفار مدير ادارة عمليات الاسعاف والسيد زيد المعمري رئيس اللجنة الرياضية والانسة فاطمة الريس رئيس شعبة الاعلام والتسويق احتفال الجالية الهندية بعيد الفطر السعيد في فندق كراون بلازا ديرة حيث شارك سعادته الموظفين وعائلاتهم الذين اقترب عددهم من 350 فردا فرحتهم بعيد الفطر المبارك ووجه لهم جميعا التهنئة وتمنى لهم قضاء وقت ممتع في التجمع العائلي الذي نظموا فعالياته من اجل مشاركة كافة الزملاء مسلمين ومسيحيين وجميع الديانات احتفالاتهم بهذه المناسبة الكريمة

أكد الدراي على أهمية نشر ثقافة التسامح الثقافي بين مختلف جنسيات موظفي المؤسسة مما يرسخ مبادىء العمل بروح الفريق الواحد ونشر المحبة والألفة بينهم داعيا جميع موظفي المؤسسة الى الاهتداء بمبادرة الجالية الهندية من اجل تعزيز روح الجماعة ونشر ثقافة التسامح والمحبة ومبادئ الاسرة الواحدة .

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