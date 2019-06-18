90+ منصة رياضية عالمية تُعزز المحتوى المرئي في الإمارات والمنطقة

انطلقت منذ أيام منصة 90+، المنصة الرياضية الإلكترونية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمُهتمة بتغطية مُختلف الفعاليات الرياضية ولا سيما كُرة القدم عن طريق مُحتوى مرئي يُقدم للمرة الأولى في المنطقة.

جاءت انطلاقة المنصة الجديدة من إسبانيا وتحديدًا من العاصمة مدريد وذلك تزامنًا مع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوفدت المنصة مراسلها إلى مدريد لتغطية المُباراة وأجواءها من قلب الحدث، كما بدأت المنصة في تغطية فعاليات كوبا أمريكا المُقامة في البرازيل وكأس العالم للسيدات المُقام في فرنسا وكذلك كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق من مصر الشهر الجاري.

تُقدم المنصة المحتوى الرياضي بشكل مرئي لمواكبة العصر الحديث، ومن المُنتظر أن تُنتج المنصة أفلامًا وثائقية تؤرخ الكُرة الإماراتية والعربية والعالمية وتُقدمها للجمهور المُحب للكُرة عن طريق قنواتها على مُختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تعتزم المنصة تغطية دوري الخليج العربي جنبًا إلى جنب مع الدوريات العربية والعالمية بنفس الأسلوب الشيق وذلك مع انطلاق الموسم المُقبل فضلًا عن تغطية الفعاليات الرياضية المُختلفة في الدولة.

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وعلقت نانسي صليب المدير التنفيذي للمنصة قائلة:" نُقدم المحتوى الكروي بشكل مرئي جديد ومُختلف تمامًا حيث نهتم دائمًا بالقصة وراء الحدث ولا نُقدمه بشكل خبري رتيب، فالعالم اليوم يهتم بالمُحتوى المرئي أكثر من أي شئ آخر".

وأضافت:" نعتزم على تقديم سلسلة أفلام وثائقية بعد انتهاء بطولتي كوبا أمريكا والأمم الأفريقية سنؤرخ من خلالها تطور كُرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي بشكل مُمتع لمُحبي كُرة القدم فضلًا عن تقديم معلومات قيمة وتسجيلات وصور نادرة من تاريخ كُرة القدم".