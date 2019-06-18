مهرجان ميام للمأكولات في لوزان يجتذب آلاف الزوار

أقامت هيئة سياحة لوزان مهرجان الأطعمة "ميام"، وهو فعاليةٌ مميزة تلتقى خلالها العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأفخم التجارب الذوقية .

وتضمن المهرجان مجموعةً كبيرةً من عربات وأكشاك الأطعمة، حيث اجتمعت مئات المطاعم ومقدمي خدمات الضيافة وشاحنات الأطعمة والحرفيون والمنتجون وبائعو الخضرة في بازار المأكولات الشهير. كما تمكن عشاق الأطعمة الفاخرة من الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الخيارات الكفيلة بإرضاء أصعب الأذواق.

و أتيحت للزوار فرصة المشاركة في ورشات العمل والعروض وتذوق الأطايب في هذه الأمسية الطهوية المفعمة بالألوان والنكهات.

و قال السيد والتر لوزر، مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان: " إن مهرجان ليام هو أحد الفعاليات الحيوية لهذا العام! ويهدف إلى منح الزوار التجارب الذوقية الأفضل على الإطلاق والتي يمكن للجميع الاستمتاع بها. حيث ستسلب عقول الذواقة بمئات الخيارات من الأطعمة والمأكولات ضمن أجواء ودية مميزة طيلة فترة المهرجان".

أما الضيوف الراغبون بالاستمتاع بمزيد من المأكولات الشهية، فيمكنهم زيارة فعالية " لوزان أتابل" المستمرة من مارس وحتى أكتوبر 2019 والتي عادت بقوة هذا العام للاحتفاء بالمواهب المحلية مع المطاعم وشركات انتاج الأطعمة المختارة بعناية لتقديم تجارب فريدة من نوعها. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على المشهد الذوقي في لوزان.

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