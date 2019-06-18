مطعم ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس يستضيف الطاهية الشهيرة ديانا تشان

أعلن 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس'، المطعم الأول من نوعه على مستوى العالم والمتخصص بتوفير أشهى إبداعات البرنامج التلفزيوني الشهير في فندق 'ميلينيوم بليس مارينا'، عن استضافته للطاهية ديانا تشان، الفائزة بالنسخة الأسترالية من 'ماستر شيف' لعام 2017، لتكون الطاهية المقيمة في أحدث وجهات المطاعم في منطقة مرسى دبي.

وتشتهر الطاهية الأسترالية ماليزية الأصل بلمساتها الفريدة التي تجمع ابداعات المطبخين الأسترالي والآسيوي، وستبتكر قائمة تذوق خاصة مؤلفة من 5 أطباق متاحة من 6 ولغاية 12 يوليو مقابل 215 درهم إماراتي للشخص الواحد فقط.

وفي إطار تعليقها على تصميم هذه القائمة، قالت تشان خلال زيارتها لإمارة دبي الأسبوع الفائت: "هذه المرة الأولى التي أزور فيها دبي، وقد لفتني حفاوة الضيافة والشغف الكبير بالطعام، حيث تُعتبر مدينة دبي وجهة عالمية بامتياز وموطناً لعدد كبير من الجنسيات، ما يلقي المزيد من المسؤولية على مشغلي المطاعم لمواكبة التوجهات العالمية بشكل مستمر لتلبية هذا الطيف الواسع والمتنوع من الأذواق ".

كما ستتيح تشان بالتعاون مع مارجريتا فاموند بيجز، رئيسة الطهاة في مطبخ 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس'، فرصة مثالية لعشاق البرنامج لعيش تجربة فريدة عبر تقديم أول جلسات تعليمية في عالم المطابخ في المطعم المفتتح حديثاً والذي يمتاز بمفهومه المستوحى من البرنامج.

وستتاح هذه الجلسات لـ12 ضيفاً فقط من عشاق الطهو يوم الأحد 7 يوليو ابتداءً من الساعة 5 مساءً، حيث سيعمل الضيوف على إعادة ابتكار طبق تشان الشهير "باستا تورتيليني بالتارو والتوفو" مقابل 400 درهم إماراتي فقط.

كما أضافت تشان: "لقد خططت لخطوة الانتقال إلى دبي منذ فترةٍ طويلة، إلا أن قرار استضافة هذه الجلسات التعليمية الخاصة كان بعد افتتاح 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس' بعدة أسابيع، حيث تأتي الجلسة الأولى لتلبية اهتمام الضيوف البالغ بتفاصيل حياة المتسابقين على الشاشات وخلفها، بالإضافة إلى شغفهم الكبير بالطعام وطرق تحضيره".

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وإلى جانب فرصة تذوق القائمة الحصرية التي تشمل المشروبات الغازية، والشاي والقهوة، سيحظى المشاركون بهذه الجلسة بمئزر خاص يحمل شعار 'ماستر شيف' ووصفة موقعة شخصياً من تشان.

تبدأ خيارات القائمة محدودة الإصدار والمتاحة لأسبوع كامل مع طبق بينا كولادا (قصب السكر المنقّى مع التوابل، والأناناس المضغوط مع رغوة جوز الهند والسيروندنج)، يليه طبق مقبلات من كارباتشيو الأسقلوب مع زبدة يوزو المدخنة. بينما تشمل الأطباق الرئيسة طبق ريندانج لحم واجيو الأسترالي (لحم ريندانج مع أرز جوز الهند المتبل، الكرنب المخلل وسلطة كولسلو بالتفاح، وصلصة نوك تشام) أو طبق تورتيليني بالقلقاس والتوفو ومرقة لاكسا (قطع باستا تورتيليني محشية برقائق القلقاس والتوفو مع براعم الفاصولياء وسلطة الأعشاب الآسيوية وشوربة لاسكا).

وتنتهي رحلة المذاق الفاخر مع خيارات التحلية التي تشمل طبق التذوق الثاني جوز الهند والتمر الهندي (كرات جوز الهند مع التمر الهندي وتتبيلة الليمون)، يليه طبق تروبيكال إكسبلوجن (ثمر النافليون وماء الورد، وكريمة الأرز، رقائق الفويتين، الحنطة السوداء المطحونة، وزهرة الكركديه، وبلورات الورد).

"لقد كانت عملية ابتكار القائمة أمراً رائعاً، فبعد أن استكشفت نوعية المكونات المتوافرة محلياً، قمت بإعداد قائمة خاصة تجمع لمسات من إرث بلدي ماليزيا مع بعض المنتجات المحلية والأسترالية، حيث تزخر القائمة الجديدة بالعناصر الطازجة والنكهات الفريدة".

يتاح للضيوف خيار تناول الوجبة دون مشروبات بسعر 215 درهم إماراتي فقط، أو مع مشروبات بسعر 365 درهم إماراتي.

للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.masterchefdxb.com أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم 8111 550 04 يفتتح 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس' أبوابه يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ومن الساعة 7 مساءً وحتى 11 ليلاً. تتوفر القائمة الحصرية من ديانا تشان فقط من الساعة 7 مساءً حتى 11 ليلاً.