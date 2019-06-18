كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن الازدحامات المرورية في الإمارات بدول العالم؟

أظهر بحث جديد أن الازدحامات المرورية في دبي آخذ في التحسن، لكن سائقي السيارات لا يزالون يقضون في المتوسط ​​23 في المائة من وقتهم في الاختناقات.

وقال TomTom Traffic Index، وهو تقرير عالمي يعرض بالتفصيل حالة المرور في 403 مدينة في 56 دولة حول العالم، إن سائقي السيارات أمضوا وقتًا أقل بنسبة 4 في المائة في الازدحامات المرورية في العام الماضي مقارنة بعام 2017 (27 في المائة وقت إضافي).

وأظهر البحث أن مستويات الازدحام في ساعات الذروة الصباحية أضافت 34 في المائة في المتوسط ​​إلى أوقات السفر بينما أضافت الذروات المسائية 48 في المائة.

واحتلت دبي المرتبة 202 في القائمة، وفي أبوظبي التي احتلت المرتبة 396، خسر سائقو السيارات وقتاً إضافياً بنسبة 11 بالمائة وهم عالقين في حركة المرور، دون تغيير مقارنة بعام 2017.

وأضافت مستويات الازدحام في ساعة الذروة الصباحية في العاصمة الإماراتية 19 بالمائة إلى وقت السفر و 18 بالمائة في المساء، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وقال توماس إدلمان، العضو المنتدب لـ RoadSafetyUAE: “من أجل تحسين السلامة على الطرق في دولة الإمارات نحتاج إلى فهم أفضل من خلال بيانات أفضل … إن الازدحام المروري يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للسلامة على الطرق، فعندما يعلق سائقو السيارات في حالات الازدحام، نرى الكثير من السلوك غير المهذب والخطير”.

وعلى مستوى العالم، احتلت مومباي المرتبة الأولى في القائمة هذا العام، حيث يتوقع السائقون في المدينة الهندية قضاء 65% من وقت السفر الإضافي في حركة المرور، تليها العاصمة الكولومبية بوغوتا (63%) وليما في بيرو (58%) ونيودلهي في الهند (58%) والعاصمة الروسية موسكو (56%).

وازداد الازدحام المروري على مستوى العالم خلال العقد الماضي، حيث شهدت حوالي 75 في المائة من المدن التي شملها تقرير مؤشر حركة المرور الجديد زيادة في مستويات الازدحام المستقرة بين عامي 2017 و 2018، في حين أظهرت 90 مدينة فقط انخفاضات قابلة للقياس.