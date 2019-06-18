كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هاتف نوكيا 2.2 يصل إلى الإمارات
بعد الهند، يبدو أن الإمارات هي السوق الثاني حيث تم إطلاق هاتف نوكيا 2.2 للشراء من قبل HMD.
ويمكن شراء Nokia 2.2 الآن من متاجر التجزئة SharafDG في الإمارات بسعر 399 درهماً والعدد المتغير هو TA-1188.
ومع ذلك ، من المدهش أن يكون لدى نوكيا 2.2 السعر 399 درهماً كما هو الحال مع نوكيا 3.2 في الإمارات.
ويأتي نوكيا 2.2 بحجم شاشة 5.71 بوصة مع دقة عالية ونسبة 19: 9 ونوكيا 2.2 هو أول هواتف نوكيا الذكية للمبتدئين التي تأتي مع شاشة من الدرجة الأولى.
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