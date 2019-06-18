كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الرطوبة تتجاوز 90% في الإمارات
من المتوقع أن يتسبب الضباب في تغطية مناطق الإمارات في الصباح لبقية الأسبوع، حيث يصل مستوى الرطوبة إلى 90 في المائة اليوم الثلاثاء.
وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الإماراتي أن الرطوبة مصحوبة بالضباب ستستمر في التأثير على أجزاء مختلفة من البلاد حتى يوم الخميس.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) في توقعاته الجوية اليومية “سيكون الطقس ضبابياً غائماً جزئيًا على بعض المناطق، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة”.
كما تم تحذير سائقي السيارات الذين يقودون إلى أبو ظبي بضرورة القيادة الآمنة حيث تم الإبلاغ عن ضباب كثيف صباح الثلاثاء بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وسويحان، بحسب غلف نيوز.
وستهب رياح شمالية غربية قوية على المناطق المكشوفة، لا سيما على الخليج العربي، والتي ستجلب الغبار والرمال بسرعة 30 إلى 40 كم / ساعة وتصل إلى 55 كم / ساعة في بعض الأحيان، ومن المحتمل أن تقلل من وضوح الطريق.
ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل طفيف بنحو درجة واحدة إلى درجتين يومي الثلاثاء والأربعاء في دبي، مع توقع ارتفاع 41 درجة مئوية و 47 درجة مئوية في المناطق الساحلية والداخلية على التوالي.
وستصل الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية والداخلية، وما يصل إلى 70 في المائة في المنطقة الجبلية.
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