كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم مكسيكي جديد من لوس أنجلوس في دبي

من المقرر افتتاح مطعم توكا ماديرا المكسيكي العصري الجديد في فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي بدبي في وقت لاحق من هذا العام.

ينحدر المطعم من ويست هوليود، ويقدم قائمة حديثة من أطباق المشاركة للغداء والعشاء والغداء.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد للافتتاح بعد، إلا أن المطعم سيشغل سطح جراند ميلينيوم في الخليج التجاري، الذي افتتح أبوابه في عام 2018.

وتُظهر التجسيدات على الموقع الرسمي لمجموعة Madera Group مساحة عالية موزعة على مستويين، حيث يتدفق الضوء من على السطح والمناطق المخصصة في الصالة ومنطقة لتناول الطعام.

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وفي حين أن المطعم في لوس أنجلوس يفضل التصميمات الداخلية الداكنة، إلا أن مطعم دبي يبدو أنه سيكون بألوان أكثر إشراقاً وأكثر معاصرة، بحسب موقع واتس أون.

ويعلن موقع الشركة أيضًا أنها ستفتتح مطعمًا آخر في دبي يسمى Casa Madera. وهو مفهوم جديد تمامًا، يبدو أن المطعم سيفتح في جزيرة Bluewaters الجديدة، على الرغم من توفر القليل من التفاصيل حوله. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يتم افتتاحه إلى جانب مطعم مكسيكي آخر ظهر لأول مرة في دبي، وهو بويرتو 99.