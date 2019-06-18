كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن انطلاق تصوير فيلم رعب جديد في دبي

بدأت عمليات التصوير بدبي في فيلم رعب قادم بعنوان “الظل” للمخرجة والمنتجة الإماراتية نائلة الخاجة.

سيبدأ فيلم الرعب، الذي تنتجه أيضًا Epic Films و Senorita Films عمليات التصوير الفوتوغرافي الرئيسي في الإمارة بدعم من لجنة دبي للأفلام والتلفزيون، DFTC.

The Shadow هو الإصدار المذهل من الميزة الموسعة التي سيتم تصويرها في الأشهر المقبلة، ويعتمد على بطولة الممثلين المحليين واستخدام اللهجة الإماراتية، ويروي قصة مريض يبلغ من العمر تسع سنوات والتدابير اليائسة التي اتخذتها والدته خلف أبواب مغلقة لإنقاذ حياته.

واشتهرت الخاجة، التي تطمح إلى أن تتعامل مع الموضوعات المثيرة للتفكير وتصور الروايات المثيرة دون المساومة على سلامتها الفنية، وتطمح إلى أن تصبح مديرة سينمائية بمستوى من النضج والخبرة في حياتها المهنية يسمح لها بتحقيق طمحها، بحسب خليج تايمز.

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وقالت الخاجة: “في جميع أنحاء العالم، لا تتخصص سوى 5 في المائة من المخرجات في هذا النوع من الأفلام. آمل حقًا في إلهام المزيد من النساء في المنطقة لمتابعة خطواتي والمغامرة في تصوير موضوعات صعبة استنادًا إلى المزيد من الروايات الصعبة. الإمارات تفتقر إلى مديرات أفلام روائية طويلة من نوع معين، وقد حان الوقت لنرى تغييرا في هذه الفئة”.

وأضافت: “نحن نشجع المستثمرين المحليين والعالميين وعشاق السينما بشكل عام، على المشاركة في مشاريع الأفلام المستقبلية في الإمارات. وخلاصة القول إبراز المواهب المحلية وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لصناعة السينما في الإمارات”.

وسيقوم طاقم The Shadow بتصوير العديد من المواقع في دبي في يونيو، مع إصدار علني متوقع للفيلم في دبي في سبتمبر 2019 بدعم من VOX Cinemas.