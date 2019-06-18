الامارات | بالصور.. تعرف على أول روبوت بالدولة مخصص لأغراض البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف على أول روبوت بالدولة مخصص لأغراض البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة شركة كونكريتف المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد عن أول روبوت بالدولة مخصص لأغراض البناء والتشييد. وأفادت الشركة في مؤتمر عقدته اليوم أن هذا الروبوت قادر على إعتماد طبقات متتالية لصنع عناصر يبلغ طولها 5 أمتار، وإرتفاعها 3 أمتار، مشيرة إلى أن هذه الحلول الروبوتيًة والرقمية تساعد في تقديم الحرية الهندسية للمصممين، بإعتماد نظم بناء أكثر فعًاليَة، وبالتالي توسيع آفاق مصممي الأبنية والمهندسين، لوضع تصورات حلول فردية وفق الطلب، وتحقيق أشكال هندسية معقًدة، مع تأمين إستخدام أفضل لحجم الخرسانة، وإنتاج المزيد من التصاميم الفارغة مقارنة بالكتل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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