بدعم إماراتي..إجراء أكثر من 600 عملية جراحية لأهالي تعز

تكفلت دولة الإمارات بكلفة إجراء ما يزيد عن 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط الريفي خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى من فحوصات وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى ومكتب الصحة بالمواسط خلال شهر يونيو الجاري، حول الخدمات التي قدمها المستشفى خلال الأشهر الثلاثة، أن عدد المراجعين لإجراء المعاينة والفحوصات بلغ 11844 مراجعاً وللمختبر 7377 مراجعاً وللصيدلة 7112 مراجعاً إضافة إلى الآلاف من الحالات في أقسام الأشعة والولادة والأنف والأذن والحنجرة والموجات الصوتية والصحة الإنجابية.

وأشاد مسؤولو المستشفى بدعم دولة الإمارات الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته الطبية لمرضى ريف محافظة تعز في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

اقرأ أيضاً.. الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قرى "الدريهمي" في اليمن