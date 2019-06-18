بانثيون للتطوير العقاري تفوز بجائزة "أفضل العقارات الفاخرة بـأسعار اقتصادية" من أريبيان بزنس

حصلت شركة بانثيون للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة بانثيون، على جائزة " أفضل العقارات الفاخرة بـأسعار اقتصادية " خلال حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس العقارية 2019 في فندق لي رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا.

ونجحت بانثيون للتطوير العقاري في إبراز علامتها التجارية المميزة كعلامة تختص بالأسعار الاقتصادية في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، بعد أن أنهت أعمال أولى مشاريعها الفاخرة "بانثيون بوليفارد" للأسعار الاقتصادية بقيمة 150 مليون درهم، في دائرة قرية جميرا، وبدأت بأعمال البناء في مشروعها الثاني "بانثيون إليزيه"، بقيمة تصل 180 مليون درهم.

استلم الجائزة السيد كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون، في حفل كبير ضم أهم الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة وعدد كبير من رجال أعمال وكبار المستثمرين.

وأعرب السيد كيناريوالا عن سرور وفخره بتسلم هذه الجائزة نيابة عن بانثيون للتطوير العقاري، وقال بهذه المناسبة: "أود أن أشكر أريبيان بزنس؛ على منحها لنا جائزة " أفضل العقارات الفاخرة بـأسعار اقتصادية"، ما يدل على تقديرهم لعملنا الشاق ومساعينا لتغيير حياة المهتمين بشراء العقارات في مشاريعنا الفاخرة ذات الأسعار الاقتصادية، ما يحفزنا على المبادرة والنمو أكثر لتقديم مشاريع عالية الجودة وبأسعار مناسبة للجميع."

وأضاف السيد كيناريوالا: "بذلنا في بانثيون للتطوير العقاري الجهد الكبير لبناء مشاريع بجودة عالية، ما أدى لحصدنا هذه الجائزة عن فئة العقارات الفخمة بالأسعار الاقتصادية، فمنذ إنشاء مجموعة بانثيون على أساس التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ السلس، حرصنا على الاستمرار في النمو والتنويع، ما أدى لنكون لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات الفاخرة ذات الأسعار الاقتصادية."

يذكر أن جوائز أريبيان بزنس العقارية تكرم وتكافىء أكبر الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة، كما تكرم أفضل المؤسسات والأفراد الذين حققوا نتائج رائعة، وأولئك الذين قدموا مساهمة حيوية أسهمت في تنشيط هذا القطاع، إذ تعد صناعة العقارات واحدة من أهم الصناعات في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وتحتفي هذه الجوائز بواحدة من أسرع الصناعات نمواً في الدولة.

* المصدر: "ايتوس واير"