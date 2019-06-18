الأبواب المنزلقة الأوتوماتيكية والمفصولة حراريّاً إطلاق مبيعات محرك إي سي درايف تي 2 الجديد

قامت شركة "جيزي" بتحسين حافظة الأبواب المنزلقة الشاملة من "جيزي" مع إدخال خصائص إضافيّة جديدة. وتُعتبر وحدة محركات الأبواب الجديدة "إي سي درايف تي 2" أفضل وأقوى وأكثر فعاليّة واستدامة وهي متوافرة حاليّاً. وتسمح مرونتها بتسهيل وصول عملائنا وشركائنا إلى أهدافهم. ويسمح هذا النظام الجديد بتوفير الراحة في أنظمة الأبواب المنزلقة المزودة بالزجاج العازل وأطر مفصولة حراريّاً ويقدم مساهمة هامة في مجال الفصل الحراري في واجهات المداخل. وتُعتبر "جيزي" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع أنظمة البناء لتقنيات الأبواب والنوافذ وتقنيات السلامة. وتوفّر "جيزي" مجموعة شاملة من المنتجات بما في ذلك أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية وتقنيّات الأبواب، وأنظمة الزجاج، وأنظمة إستخراج الحرارة والدخان، وتكنولوجيا السلامة إلى جانب تكنولوجيا النوافذ والتهوئة.

محرك "إي سي درايف تي 2" مع نظام "جي سي بروفايل ثيرم" ذات الإطار الدقيق

تتمثّل مهمتنا ومسؤوليّتنا في تحقيق وابتكار المباني مع أكبر عدد ممكن من الاستعمالات بالانسجام التام مع الأشخاص والبيئة. ومن خلال وحدة محركات الأبواب "إي سي درايف تي 2" الجديدة، قمنا بالجمع ما بين حريّة التصميم والتصميم وسهولة الوصول من دون عوائق وكفاءة الطاقة والسلامة والاتّصال بطريقة جديدة بالكامل. ونقدّم أنظمة الأبواب المنزلقة المزودة بوحدة محركات الأبواب الجديدة "إي سي درايف تي 2"، بما يتماشى مع التوجه نحو تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة في مجال البناء: مع نظام "جي سي بروفايل ثيرم"، نظام الأطر الدقيقة المكيّف لتلبية الطلبات المتزايدة على أنظمة الأبواب المنزلقة الأوتوماتيكية.

خفض معدل الاكتساب الحراري

تساهم خصائص الفصل الحراري في نظام الأطر الجديدة المفصولة حراريّاً، بالتوافق مع وحدة "إي سي درايف تي 2"، بخفض نسبة فقدان الحرارة في الأبواب الزجاجية المنزلقة الكبيرة، خاصّةً في واجهات المتاجر كما على مداخل المستشفيات أو الفنادق أو مباني المكاتب أو محطات سكك الحديد أو المطارات.

وفي هذا السياق، قال تشارلز كونستانتين، المدير العام لشركة "جيزي" في الشرق الأوسط: "من أبرز شروط أبواب المداخل هو التقليل من تسرّب الهواء داخل مساحة معيّنة وخفض الحرارة. تحدث غالبية تسرّب الهواء من خلال أبواب المدخل الرئيسة التي تستخدم في العادة للوصول إلى الأماكن العامة، والتي تتميز بمعدل استخدام أعلى من الأبواب المخصّصة للاستعمال الشخصيّ. يمكن خفض تأثيرات الحرارة في المداخل من خلال عبر خلق عزل هوائي."

تصميم غير بارز للأبواب – وحركة صامتة

يُمكن صنع مصاريع الأبواب التي تزن ما يصل إلى 140 كلغ بإضافة سكة اختياريّة مزدوجة البكرات باستخدام وحدة محرك الأبواب "إي سي درايف تي 2". ويشير ذلك أنّه يمكن تثبيت النظلم في مصاريع الأبواب ذات الأوزان الأكبر الناتجة عن استخدام الزجاج العازل على سبيل المثال.

أنظمة الأبواب المنزلقة الأوتوماتيكية المفصولة حراريّاً

في حال تمّ دمج "إي سي درايف تي 2" الجديد مع النوافذ المفصولة حرارياً المزوّدة بنظام "جي سي بروفايل ثيرم"، فإن ذلك يوفر نظام أبواب كامل مزود بخاصية العزل والإغلاق المثلى. كما تضمّ الأنظمة سكك توجيه حديدية (مرشد) مع نظام تصريف موثوق.

من مصدر واحد

تقدم "جيزي أيضاً مجموعة من النوافذ المروحيّة ذات الإطار الدقيق والمفصولة حراريّاً : إما كاملة أو مقسّمة إلى عدة أجزاء بما في ذلك الألواح الخاصة بالواجهات الجانبيّة. بهذه الطريقة، نستطيع أن نلبي طلبات أنظمة الأبواب بشفافيّة قصوى. لماذا؟ لأنّنا نطوّر حلولاً مخصّصة لاحتياجات عملائنا ونقدّم لهم أنظمة الموجات الكهربائية الملهمة التي تمنحهم مزيداً من المنافع.

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آمنة: تمنع أيضاً دخول الزوار غير المدعوّين

لتوفير مقاومة أكبر ضدّ السرقات، خلال العمليّات الليليّة على سبيل المثال، يُمكن تجهيز وحدات "جي سي بروفايل ثيرم" بقفل مركّب يدويّ أو آليّ. يلبّي محرك الأبواب "إي سي درايف تي 2" أقصى معايير سلامة المستخدمين بالتوافق مع معياري "دي آي إن 18650-1/2" و"دي آي إن إي إن 16005".

منافع ذكيّة من خلال الربط بالشبكات

مثل جميع الأبواب الأوتوماتيكية من "جيزي"، تُعدّ القدرة على الاتّصال الكامل ميزة خاصّة أخرى لوحدة محركات الأبواب "إي سي درايف تي 2".

الدمج في حلول شبكات الأتمتة والتحكم الخاصة بالمباني "بي إيه سي نت" مع نظام "جيزي كوكبيت" لأتمتة المباني

السلامة والراحة: تصوّر وعمليّات ومراقبة مركزية

التركيب والصيانة: أكثر فعاليّة وملاءمة

إنّ عملية تركيب وتكييف وحدة محركات الأبواب "إي سي درايف تي 2" سريعة وسهلة.

مسار سكة محفور مسبقاً مزود بثقوب للبراغي على امتداده

سهولة في مد الكابلات بفضل مسارات الكابلات المدمجة.

واجهة جديدة للخدمات ضمن الوحدة

عملية ربط سهلة مع محطّة الخدمة أو واجهة "بلوتوث"

مفاهيم الخدمة الفرديّة

نقدّم خدمة مثاليّة تستمرّ لوقتٍ طويل بعد تسليم وحدات محركات الأبواب المنزلقة "إي سي درايف تي 2". باعتبارنا شريكاً متخصّصاً في مجال أنظمة الأبواب، ندعم الأبواب الأوتوماتيكية خلال كامل دورة حياتها لجهة الخدمة والصيانة – المصمّمة بشكلٍ طبيعي لتلبية إحتياجاتكم.

لمحة عن شركة "جيزي"

إنّنا شركة عالميّة مبتكرة للمنتجات وحلول الأنظمة والخدمة الشاملة للأبواب والنوافذ. ونقدّم تكنولوجيا مبتكرة وحديثة للغاية في مجال الأبواب والنوافذ والسلامة. وتسمح لنا معرفتنا المتخصّصة بتحقيق نتائج استثنائيّة تجعل المباني قابلة للعيش.

يعمل أكثر من 3140 شخص لصالح "جيزي" حول العالم. ونحن نقوم بتطوير وتصنيع المنتجات في مقرّ شركتنا في ليونبرغ. كما نملك أيضاً مواقع للتصنيع في الصين وصربيا وإسبانيا. ومن خلال 32 شركة فرعية تابعة لنا حول العالم، نتميّز بقربنا من عملائنا وخدمتنا الممتازة في أيّ مكان. لدينا 6 مكاتب في ألمانيا. وتتخطى عائدات مجموعتنا 430.4 مليون يورو. www.geze.com

* المصدر: "ايتوس واير"