أخفوا الهيروين في كرسي لـ "أصحاب الهمم"

تحرير الأمير (دبي)

حاول شابان تمرير مخدرات تزن نحو 2 كجم هيروين في كرسي متحرك وبداخل أحذيتهم وأمتعتهم الشخصية عبر مطار دبي الدولي، إلا أن يقظة ضابط التفتيش حالت دون ذلك، فطلب من المتهمين المرور عبر جهاز الكشف بالأشعة الخاصة، لوجود كثافة غير طبيعية بأحذية المتهمين، وبفتح الأحذية تبين وجود مادة بنية وبمرور الحقائب الخاصة بهما أظهر جهاز التفتيش وجود أجزاء غريبة بأطراف الحقيبة، وتم فتح الحقائب وتبين وجود ذات المواد المشتبه بها.

وتابع المفتش بشهادته أمام النيابة أن أحد المتهمين كان من أصحاب الهمم فقمنا بتمرير الكرسي المتحرك على أجهزة الكشف حيث تبين وجود كثافة في إطارات وقضبان الكرسي المتحرك أظهرت ذات المادة المشتبه بها، فتم القبض على المتهمين وتحويلهما إلى الجهات المختصة، فيما تم إرسال المواد إلى المختبر، حيث تبين أن المواد المضبوطة من مادة الهيروين، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهما على ذمة القضية.

سرقة بطاقة الصراف الآلي

وفي القضية الثانية المنظورة أمام محكمة جنايات دبي استغل شاب باكستاني حالة مديره بالعمل الصحية، حيث إنه من أصحاب الهمم وعمد إلى سرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وسحب من حسابه الشخصي 10 الآف درهم، وعليه يكون الجاني اقترف جناية السرقة وجنحة استعمال محرر غير رسمي.

وحسب شهادة المجني عليه بمحضر استدلالات الشرطة فوجئ بعمليتي سحب من رصيده فأيقن أن المتهم هو الفاعل باعتباره يعمل لديه بمهنة مساعد شخصي منذ نحو 3 أشهر لأنه من أصحاب الهمم، وبدوره أقر المتهم بما نسب إليه من اتهام مبرراً فعلته بالتعويض عن راتبه الشهري لمدة 3 أشهر ورسوم تأشيرة الزيارة، وذلك بسبب امتناع المجني عليه عن تسليمه الراتب طوال تلك المدة.

مسحوق الفلفل الأحمر

وفي قضية أخرى أحالت النيابة عصابة باكستانية تتكون من 4 أشخاص إلى محكمة جنايات دبي بتهمة الشروع في السرقة في طريق عام، حيث قامت العصابة باستدراج المجني عليه بالحيلة إلى منطقة رملية بحجة استئجار مركبة لنقل البضائع فباغته أحد أفراد العصابة برش مسحوق الفلفل الأحمر في عينيه فيما قام الثاني بضربه في منطقة الفخذ بوساطة مشرط فولاذي إلا أن جريمتهم أوقفت بسبب مقاومة المجني عليه وصد الاعتداء.

وحسب إفادة المجني عليه قال: وردني اتصال من امرأة بشأن استجار مركبة لنقل بضاعة من مقر سكنها بمنطقة المحيصنة الرابعة فوافقت وحين الوصول إلى المكان الذي أرشدتني إليه فوجئت بثلاثة أشخاص يتهجمون علي ومحاولة سرقتي فقاومتهم وهربت من المكان .

اعتداء على رجال شرطة

وأحالت النيابة العامة بدبي شاباً (خليجياً) إلى محكمة الجنايات لتورطه بعملية اعتداء على موظفين عموميين في الجهاز الشرطي أثناء تأديتهم وظيفتهم، ووفق شهادة الإثبات بتحقيقات النيابة قال عريف أول لدى مركز شرطة البرشاء إنه أثناء تواجده على رأس عمله في الدورية الأمنية تم إبلاغه بوجود تعميم على مركبة من نوع (لكزس جي اس) وبأن المجموعة التي بداخلها هاربون من دوريات مركز شرطة القصيص، وتم تزويده برقم المركبة المطلوبة وأثناء تمشيط المركبة شوهدت المركبة المذكورة في التعميم فقام بالتنبيه على قائدها بإيقافها إلا أنه لم يستجب لمدة ساعة تقريباً ثم قام بإيقافها على جانب الطريق وفر هارباً برفقة أصدقائه، حتى ورد بلاغ ثان بوجود مركبة أخرى وجد بداخلها ذات الأشخاص المطلوبين فتم التعميم على المركبة، وبالتالي متابعتهم مع عدة دوريات مساندة في منطقة الاختصاص حيث توقفوا بالقرب من إحدى الفلل، واختفى أحدهم بمنزل مجاور فيما بقي اثنان في المركبة فقام المتهم الرئيس بمقاومة أفراد الدورية ورفض تقييد يديه محاولاً الهرب.

وكانت حالتهم غير طبيعية وأشبه بمتعاطي المؤثرات العقلية والهلوسة إلى أن تمت السيطرة عليهم جميعاً حيث تبين أن قائد المركبة هو المتهم الرئيس وبرفقته شخص آخر أما الثالث الهارب فرفض الصديقان إدلاء أية معلومات عنه.

وأفاد الشاهد، بعد ذلك حضر أفراد مكافحة المخدرات الذين فتشوا المركبة وعثروا على أقراص ترامادول وحقن وأدوات خاصة للتعاطي، وعليه تم جلب المتهمين إلى مركز شرطة البرشاء، ومن ثم تحويلهم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها للمختبر الجنائي وتم أخذ عينة من البول للفحص وتحويل قائد المركبة لنيابة السير والمرور وتحويل المتهم الأخير لنيابة المخدرات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الواقعة.