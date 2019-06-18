"الهوية والجنسية" تفتتح مركز سعادة المتعاملين بخورفكان

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن افتتاح مركز سعادة المتعاملين التابع لها بمدينة خورفكان، بعد أن تم تجديده وتطويره وإعادة تصميمه، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات، وبما ينسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

ويقدّم المركز الذي يقع في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة والملحق بمركز الطب الوقائي، خدماته من الساعة 7:00 صباحاً ولغاية 2:00 مساءً، على مدار أيام العمل الأسبوعي الرسمي من الأحد إلى الخميس، حيث يوفر خدمات التبصيم والتصوير للمتعاملين من فئة الوافدين من خلال محطتي تسجيل، وبطاقة استيعابية تصل إلى 144 متعاملاً يومياً.

وكانت الهيئة قد أغلقت المركز بشكل مؤقت نهاية يناير الماضي لتطويره وإضافة المزيد من التسهيلات إليه، بهدف زيادة معدّلات إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين ويسهم في إسعادهم وتحقيق رضاهم.

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