تخريج دورتين بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي دورتين أمنيتين تخصصيتين في المطارات، بمشاركة 52 منتسباً من مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، من بينهم ثلاثة منتسبين من هيئة الطيران المدني بدولة الكويت الشقيقة.

وأوضح العميد عبدالنور عبدالله الشحي، مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، خلال حضوره حفل التخريج، أن الدورات تأتي ضمن استراتيجية القيادة التطويرية لتأهيل الكوادر الأمنية بما يواكب التطورات والمستجدات الراهنة في مجالات العمل الشرطي والأمني لرفع كفاءتهم العملية والعلمية.

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