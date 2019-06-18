2371 مهندساً في نظام القيد الجديد بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن استقطاب 2371 مهندساً ضمن نظام قيد المهندسين الجديد والذي أطلقته من خلال قطاع تخطيط المدن في 10 مارس الماضي. وأشارت إلى أن المتقدمين المذكورين للقيد يضمون مختلف التخصصات الهندسية في قطاع البناء والإنشاء، مؤكدة أن جميع عمليات القيد تمت من خلال سبع خدمات تم إطلاقها في منصة الخدمات الذكية Smart Hub وهي: خدمة تسجيل قيد مهندس جديد لأول مرة، خدمة تجديد قيد مهندس، خدمة تعديل قيد مهندس، خدمة تعليق قيد مهندس، خدمة طلب تظلم من قبل مهندس، خدمة إصدار الشهادات المعتمدة للمهندس وخدمة طلب الحصول على معلومات. ولفتت البلدية إلى أن إدارة التصنيف وقيد المهن قامت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بعقد عدة ورش عمل لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة بهدف توعيتهم بأنظمة مزاولة المهن الهندسية الجديدة، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني لجميع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة بشكل دوري بهدف التوعية والتشجيع على التسجيل.

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