الامارات | بلدية أبوظبي تستقطب 2371 مهندساً ضمن القيد الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تستقطب 2371 مهندساً ضمن القيد الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن نجاحها في استقطاب 2371 مهندساً، ضمن نظام قيد المهندسين الجديد، الذي أطلقته البلدية من خلال قطاع تخطيط المدن في 10 مارس من العام الجاري 2019، مشيرة إلى أن المتقدمين المذكورين للقيد من التخصصات الهندسية في قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت البلدية أن جميع عمليات القيد تمت من خلال سبع خدمات تم إطلاقها في منصة الخدمات الذكية Smart Hub وهي: خدمة تسجيل قيد مهندس جديد لأول مرة، خدمة تجديد قيد مهندس، خدمة تعديل قيد مهندس، خدمة تعليق قيد مهندس، خدمة طلب تظلم من قبل مهندس، خدمة إصدار الشهادات المعتمدة للمهندس وخدمة طلب الحصول على معلومات.

وأشارت البلدية إلى أن إدارة التصنيف وقيد المهن عقدت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري ورش عمل للشركات لتوعيتهم بأنظمة مزاولة المهن الهندسية الجديدة.