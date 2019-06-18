الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن 3 رادارات على «الدائري»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدشن 3 رادارات على «الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة رأس الخيمة ثلاثة أجهزة رادار جديدة على طريق رأس الخيمة الدائري باتجاه شمل – الرمس، ضمن جهود وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة لجعل الطرق أكثر أمناً على مستوى الإمارة، وبناء على نتائج حوادث الطرق خلال الفترة الماضية.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن القيادة العامة تحرص على الإسهام بشكلٍ إيجابي وفعال في رفع مستوى الشعور بالأمان على الطرق، من خلال إطلاق المبادرات التي تدعم تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتعزيز السكينة والطمأنينة العامة لدى المجتمع من خلال فرض النظام وضبط أمن الطرق، مؤكداً أن تعاون وتجاوب الجمهور مع الشرطة داعمان لتحقيق رؤية وأهداف القيادة، ما ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات.

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ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة تسعى إلى التعاون الفعال والمستمر مع كل شرائح المجتمع، من خلال حثهم على الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق والشوارع الجديدة للحد من حوادث الطرق التي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح.

وأوضح الحميدي أن الرادارات التي تم وضعها تضبط سرعة الطريق عند سرعة 141 كيلومتراً في الساعة وهي رادارات ثابتة من أجل ضبط سرعات المخالفين على الطرق، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب رادارات أخرى في الفترة المقبلة، على مختلف الطرق التي تشهد قيادة غير آمنة بسرعاتٍ عالية تنتج عنها حوادث جسيمة.

وطالب السائقين بالقيادة الآمنة عبر التقيد بالسرعات القانونية المحددة على كل طريق والتي يتم إيضاحها من خلال وضع اللوحات الإرشادية الموجودة، مع الالتزام بجميع قواعد السير والمرور من أجل سلامتهم وسلامة ممتلكات الآخرين.