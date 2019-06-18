الإمارات تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لذوي الإعاقة بنيويورك

نيويورك (وام)

شارك وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعت البطلة الرياضية الشيخة شيخة القاسمي - في كلمة لها خلال المؤتمر - المجتمع الدولي إلى الاستفادة من منافسات المجال الرياضي من أجل إحداث نقلة نوعية في الاندماج المجتمعي لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية.

وأكدت أن الأولمبياد الخاص الإماراتي يلعب دوراً رئيساً في تعزيز جهود الاندماج المجتمعي على مستوى الدولة من خلال التدريب الرياضي المشترك، وتبادل خبرات المنافسة في المسابقات الرياضية المختلفة.

واستعرضت تجربتها الرائدة في مجال الاندماج للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية بصفتها عداءة الشعلة وإحدى أعضاء لجنة التحكيم في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في أبوظبي خلال مارس من العام الجاري.

ووصفت الشيخة شيخة القاسمي الألعاب العالمية بالمنصة المبتكرة التي ساهمت في عرض جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي في تغيير حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من خلال الأنشطة الرياضية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي الدولي مهدت الطريق لمبادرات جديدة أسهمت في تعزيز جهود الاندماج والروح الإيجابية تجاه أصحاب الهمم خاصة من ذوي الإعاقات الذهنية.

وشددت الشيخة شيخة القاسمي على ضرورة إدراج الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية كمستفيدين ومؤثرين لهم الفرص والحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، وحثت القطاع الخاص على الانضمام إلى مساعي الأولمبياد الخاص لإنشاء مجتمع مندمج من خلال المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم.

من جانبه، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن وفد الدولة شارك برئاسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع في المؤتمر لنقل الصورة المشرقة للإمارات في دعم، وتمكين أصحاب الهمم على الصعد كافة.