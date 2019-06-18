"التربية": العودة إلى نظام الفصلين "إشاعة"

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تعديل جذري في الخطة الدراسية للعام المقبل 2019-2020، لافتة إلى أنها انتهت من الاجتماعات المتعلقة بمناقشة الخطة الجديدة، والتي لا تختلف عمّا تمّ تطبيقه في السنوات الماضية، علماً بأن اعتماد القرار الوزاري الخاص بها سيكون خلال الأسبوع الجاري.

من جهة ثانية، اعتمدت الوزارة مقار لجان امتحانات طلبة الثاني عشر للفصل الدراسي الثالث في دبي والبالغ عددها 20، وانتهت من تشكيل لجان الإشراف على امتحانات صفوف الثاني عشر في دبي بواقع سبع لجان. كما أبلغت المعلمين من غير المواطنين الحاصلين على شهادات عليا عن إلغاء العلاوة على رواتبهم، بدءاً من يونيو الجاري.

فقد أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن ما يتم تداوله من معلومات منذ مدة في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص الخطة الدراسية للعام المقبل والتي تتضمن مواد تبادلية تدرّس على فترتين خلال العام الدراسي، ليس إلا مقترحاً قيد الدراسة والمراجعة الداخلية في الوزارة ولم يتم اعتماده. أما بخصوص العودة إلى نظام الفصلين التي تداولها البعض أمس، فليس إلا إشاعة لا تمتّ للواقع بصلة.

ووفقاً للخطة الدراسية العام الماضي التي شملت الصفوف من رياض الأطفال إلى الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص والمدارس الفنية والتعليم المستمر، فإن مجموع الحصص الدراسية لرياض الأطفال بلغ 30 حصة، و35 للصفوف من الأول إلى الرابع، و40 حصة للصفوف من الخامس لغاية الثاني عشر في المسارات العام والمتقدّم والنخبة والتخصصي. فيما بلغ عدد حصص التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية 45 حصة، مقابل 35 لبرنامج محو الأمية.

من جهة ثانية، حثّت الوزارة مديري المدارس الحكومية على الالتزام بتوجيهاتها المعتمدة بخصوص تطبيق الامتحانات للثاني عشر، وتسلم وتسليم أوراق الامتحانات بشكل يومي ومبكر، ودفع المدارس على التعاون في تغذية اللجان بالملاحظين، والتزام إدارات المدارس بتسهيل خروج وتفريغ العاملين بلجان امتحانات الفصل الثالث ومراكز تقدير الدرجات.

وقالت في تعميم لها: إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية دورهم في الامتحانات كمحور أساسي في نجاح أهداف القيادة التربوية، من خلال التطبيق الأمثل والمتابعة الحثيثة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانات، والتي تعكس ثقافتهم التربوية وتحلّيهم العالي بالمسؤولية الأخلاقية. وأرفقت الوزارة في تعميمها ملفاً يتضمن لائحة بالمدارس المعتمدة كلجان لامتحانات طلبة الثاني عشر وعددها 20، بالإضافة إلى اختيار 16 مدرسة و12 روضة لتغذية لجان الامتحانات بالعدد المطلوب من الملاحظين. وطلب قطاع العمليات أن يتم التنسيق بين المدارس والروضات المغذية المختارة، بحيث يُرسل اثنان من الملاحظين كحدّ أدنى و4 كحدّ أقصى.

كما اعتمدت الوزارة تشكيل لجان امتحانات الثاني عشر في دبي والمؤلفة من 7 لجان و73 عضواً. وتتصدر اللائحة لجنة الإشراف العام على إدارة لجان أعمال امتحانات الثاني عشر في دبي والمؤلفة من 3 أعضاء. أما مراكز تسلم وتسليم الامتحانات فتتألف من 7 أعضاء لكل من مركز توزيع ديرة وبر دبي. وخصصت الوزارة لجنة ضبط جودة التقدير والرصد بـ8 أعضاء، وتسعة أعضاء للجنة تسلم نموذج كتيبات الإجابة من مقار الامتحانات، و16 عضواً للجنة فرز وتصنيف كتيّبات الإجابة، و9 أعضاء للجنة الرصد الإلكتروني، وأخيراً أربعة أعضاء للجنة الخدمات العامة.

ومن ضمن الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي، طلبت الوزارة من المدارس الإفادة ببيانات طلبة في صفوف الثاني عشر في مدارس التعليم العام أو الخاص المطبق لمنهاج الوزارة الذين أدّوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2018-2019، ولم يتم قيدهم في نظام الوزارة الإلكتروني الجديد، أي المنهل أو القديم eSIS لغاية اليوم. وطلبت الوزارة إرسال جميع بيانات هؤلاء الطلبة غير المقيّدين في نظام الوزارة مثل اسم الطالب، والصف، والمسار، ورقمه في النظام، ونوع التعليم، واسم المدرسة، وبيان سبب عدم قيده في النظام، وذلك لضمان استقرار نتائجهم في نهاية العام الدراسي.

كما يعقد قطاع العمليات المدرسية لقاء لبحث الاستعداد لسير امتحانات الفصل الثالث، اليوم في مبنى الوزارة، والذي يستهدف جميع رؤساء اللجان.

رابط إلكتروني للمشاكل التقنية

عممت الوزارة رابطاً إلكترونياً على جميع المدارس الحكومية، لتحديد تعبئة الكشف الموجود بالرابط والإشكاليات التقنية التي يواجهونها في رصد درجات الطلبة في الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث، على أن يتم الانتهاء من حصر الإشكاليات اليوم.

إلغاء علاوة المعلمين بشهادات عليا

أعلمت إدارة شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم المعلمين غير المواطنين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، أنه بدءاً من رواتب شهر يونيو الجاري سيتم إلغاء العلاوة على رواتبهم التي يحصلون عليها منذ تعيينهم في الوزارة.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه «استناداً للمادة (30) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمتضمنة علاوة الدراسات العليا للحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، وعطفاً للمخاطبات الواردة من الجهات ذات الاختصاص والتي تنص على ضرورة الالتزام بتطبيق وتنفيذ مضمون المادة، فإننا نفيد سيادتكم علماً بأنه اعتباراً من رواتب شهر يونيو 2019 سيتم إيقاف العلاوة المصروفة، التزاماً بما ورد في اللوائح والقرارات المنظمة».

وأرفقت الوزارة رسالتها بأنها على يقين أن المعلمين المستهدفين سيقدّرون ضرورة التزام الوزارة بالتشريعات التي تحكم العمل بالوزارات والمؤسسات الاتحادية.