3 رادارات على طريق الإمارات الدائري الجديد

رأس الخيمة (الاتحاد) كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تدشينها 3 رادارات جديدة على طريق رأس الخيمة الدائري باتجاه شمل – الرمس.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أن القيادة العامة تحرص على الإسهام بشكل إيجابي وفعال في رفع مستوى الشعور بالأمان على الطرق من خلال إطلاق المبادرات التي تدعم تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتعزيز السكينة والطمأنينة العامة لدى المجتمع من خلال فرض النظام وضبط أمن الطرق، مؤكداً أن تعاون وتجاوب الجمهور مع الشرطة يعتبر داعما لتحقيق رؤية وأهداف القيادة، مما ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات، ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة دائماً ما تسعى إلى التعاون الفعال والمستمر مع كافة شرائح المجتمع من خلال حثهم على الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق والشوارع الجديدة للحد من حوادث الطرق التي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح.

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