ارتفاع الموج يوقف الصيد في كلباء وخورفكان ودبا الحصن

السيد حسن (كلباء)

أكد المقدم جمعة الغاوي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية في خورفكان، أن غرف العمليات في خورفكان وكلباء ودبا الحصن لم يتلقوا أي بلاغات من مواطنين ومقيمين في المنطقة الشرقية تفيد بوقوع أي أضرار تذكر، جراء خروج مياه بحر عمان إلى عدد من الشوارع المتاخمة لمناطق الكورنيش بتلك المدن.

وكانت بعض الشوارع المحدودة في خورفكان وكلباء، قد تعرضت صباح أمس لتسلل مياه البحر لها، إثر ارتفاع أمواج بحر العرب، ما تسبب في إغلاق شارع الكورنيش بكلباء ومن ثم العمل على إزالة تجمعات المياه به وبالشوارع المتاخمة له.

وقال المقدم الغاوي: تم إغلاق شارع حديقة الكورنيش تحسباً لوقوف بعض المارة وتجمهرهم معرقلة جهود البلدية في شفط مياه البحر والتخلص منها، وتم تأمين شوارع أخرى بديلة للمركبات، وقد تواجدت دوريات شرطية عديدة في المنطقة لتأمين مرونة وسيولة المرور على الطرق البعيدة من تجمعات مياه البحر.

ولفت نائب مدير شرطة المنطقة الشرقية، أن الشرطة قامت أمس بمنع رواد البحر من الوصول للشواطئ لوجود نسبة من الخطورة على حياتهم، سيما فئات الأطفال والشباب صغير السن، حيث سجلت أمواج البحر أمس ارتفاعاً كبيراً وقد غطت شواطئ كلباء الجديدة ووصلت للحديقة، كما ارتفعت إلى مستوى حديقة خورفكان ولم تتعد رصيف الشارع الرئيس بها.

وقامت بلديتا كلباء وخورفكان أمس، بجهود كبيرة لشفط مياه البحر من جميع الشوارع المحاذية للشواطئ وتتبع المياه في عدد من الشوارع القليلة التي تسللت لبعض الشوارع في منطقة السور.

وتوقفت أمس حركة الصيد في المنطقة الشرقية، وتلقت جمعيات الصيادين في خورفكان وكلباء ودبا الحصن إخطاراً من حرس السواحل يمنع فيه الصيادين من الخروج للصيد بسبب الأحوال الجوية السيئة داخل البحر، وارتفاع الأمواج الذي قد يشكل خطورة بالغة على حياة الصيادين. وقال إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء: «رحلات الصيد متوقفة تماماً، ويحرص جميع الصيادين على تنفيذ جميع القرارات الرسمية بشكل دقيق، ولا توجد مخالفات من قبل أي صياد في مدينة كلباء»، مشيداً بمواقف الصيادين ودرجة الوعي التي بلغوها بهذا الصدد.

من جانبه، أكد سيف حسن الأقرح الظهوري رئيس جمعية الصيادين بدبا الحصن: على الرغم من عدم وجود آثار لارتفاع الموج على مدينتنا وشوارعنا، إلا أن كل الصيادين استجابوا لقرار وقف الصيد يوم أمس وحتى إشعار آخر.