ديوان حاكم دبي ينعي الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي"، صدق الله العظيم.

ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد زعبيل في دبي غداً الثلاثاء عقب صلاة العصر ثم يوارى الثرى في مقبرة أم هرير - بر دبي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

قرقاش: 40 عاماً من الذكريات الطيبة

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «(إنا لله وإنا إليه راجعون.. يغيب عنا اليوم الصديق العزيز، الشهم الكريم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أربعون عاماً من الذكريات الطيبة تحتبس على ذكرها الدموع وتختنق العبرات.. سنفتقدك أخي بوأحمد.. اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».