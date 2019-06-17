محمد بن زايد يعزي رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة والده

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص عزائه ومواساته إلى معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بوفاة والده أتو أحمد علي.
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع رئيس وزراء إثيوبيا، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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من جانبه، أعرب معالي الدكتور آبي أحمد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه مصاب العائلة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.
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