محمد بن زايد يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي الإثيوبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، معالي خيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا ترافقها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البرلمانية والتنموية والإنسانية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه والضيفة، خلال اللقاء، الأحاديث حول أهمية دور البرلمانات في دعم وخدمة القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق استدامة التنمية والاستقرار والسلم والازدهار.

Advertisements

اقرأ أيضاً... رئيسة المجلس الفيدرالي الأثيوبي تشيد بمبادرات الإمارات التنموية في بلادها

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والجهود التنموية والإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في إثيوبيا.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.