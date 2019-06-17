مؤشر حركة المرور حول العالم: المدينتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة تحتلان مراكز جيدة،...

أصدرت شركة "توم توم"، وهي الشريك لمنصة RoadSafetyUAE في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نتائج مؤشر حركة المرور "توم توم ترافيك إندكس"، وهو تقرير يعرض بشكل مفصّل الحالة المرورية في 403 مدينة في 56 دولة حول العالم. تحتل مومباي المركز الأول هذا العام، ويتوقع السائقون في المدينة الهندية أنهم يمضون 65 في المائة من متوسط وقتهم الإضافي عالقين في الإزدحام المروري أثناء التنقل. ويلي مومباي في التصنيفات العالمية كل من العاصمة الكولومبية بوغوتا (63 في المائة)، وليما في البيرو (58 في المائة)، ونيودلهي في الهند (58 في المائة) والعاصمة الروسية موسكو (56 في المائة)، التي تعتبر أكثر خمس مدن ازدحاماً في العالم.

تصاعد الازدحام المروري عالمياً

شهد الازدحام المروري ارتفاعاً على مستوى العالم خلال العقد الماضي. وأدرجت "توم توم" في تقرير "ترافيك إندكس" الجديد حوالى 75 في المائة من المدن التي عرفت مستويات ازدحام مستقرة أو مرتفعة بين عامي 2017 و2018، وأظهرت 90 مدينة فحسب انخفاضاً قابلاً للقياس في مستويات الازدحام.

الأمل يلوح في الأفق

قال رالف-بيتر شافير، نائب الرئيس لشؤون معلومات الحركة المرورية لدى "توم توم" في هذا السياق: "تزداد مستويات الازدحام المروري حول العالم. وتعتبر هذه الأنباء جيدة وسيئة في الوقت نفسه. من جهة، يعد هذا الأمر جيداً فهو دليل على قوة الاقتصاد العالمي، ولكن الجانب السيء يتمثل في هدر السائقين لوقتهم وهم محتجزين في سياراتهم بسبب الازدحام المروري، ناهيك عن الأثر الأكبر الذي يسببه على البيئة".

ويواصل شافير حديثه قائلاً: "في ’توم توم‘، نعمل على تحقيق مستقبل تُستخدم فيه المركبات الكهربائية المشتركة وذاتية القيادة، بحيث يكون مستقبلنا خالياً بالفعل من الازدحام والانبعاثات. نمتلك التكنولوجيا التي ستمكّننا من جعل هذا المستقبل ممكناً - لكن الأمر يحتاج إلى بذل جهودٍ تعاونية. يتعيّن على الجميع أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، من السلطات المعنية بسلامة الطرق والحكومات؛ وصولاً إلى الشركات المصّنعة للسيارات وسائقي المركبات".

يمكن للناس معرفة المزيد حول تقرير "توم توم ترافيك إندكس"، واكتشاف المركز الذي صُنفت فيه مدينتهم عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.tomtom.com/traffic-index. ويقدم التقرير أيضاً نصائح مفيدة حول كيفية التغلب على الازدحام المروري. تم تجديد الموقع الخاص بـ"توم توم ترافيك إندكس"، لذا أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى استكشاف الإحصاءات والأفكار الخاصة بالمدن - بالإضافة إلى معلومات مباشرة في الوقت الفعلي حول حركة المرور.

أبو ظبي ودبي، الإمارات العربية المتحدة

أُدرجت المدينتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي ودبي ضمن هذا الاستطلاع. تحتل أبو ظبي المركز 396 مع مستوى ازدحام يبلغ 11 في المائة من الوقت الإضافي الذي يمضيه السائقون في الازدحام المروري أثناء التنقل (وهي نسبة لم تتغير مقارنة مع عام 2017). أما دبي، فتستحوذ على المركز 202 بمستوى ازدحام يبلغ 23 في المائة (محققة اتجاهاً إيجابياً يتمثل في تراجع بنسبة 4 في المائة مقارنة مع عام 2017).

تفاصيل عن أبوظبي:

مستوى الازدحام المروري على الطرق السريعة: 4 في المائة من الوقت الإضافي الذي يمضيه السائقون في الازدحام أثناء التنقل، ومستوى الازدحام المروري على الطرق غير السريعة: 14 في المائة.

ذروة الازدحام أثناء التنقل صباحاً: 19 في المائة وذروة الازدحام أثناء التنقل مساءً: 18 في المائة.

تفاصيل عن دبي:

مستوى الازدحام المروري على الطرق السريعة: 18 في المائة ومستوى الازدحام المروري على الطرق غير السريعة: 28 في المائة.

ذروة الازدحام أثناء التنقل صباحاً: 34 في المائة وذروة الازدحام أثناء التنقل مساءً: 48 في المائة

وتعليقاً على هذا الأمر، يقول توماس إيدلمان، المدير الإداري لمنصة RoadSafetyUAE: "من أجل تحسين السلامة على الطرق في الإمارات العربية المتحدة، نحتاج إلى فهم أفضل باستخدام بيانات أفضل. تقدم ’توم توم‘ مثالاً رائعاً بعد إدراج المدينتين الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة في الاستطلاع العالمي الخاص بها. يتسّم الازدحام المروري بأهمية قصوى بالنسبة للسلامة المرورية، إذ عندما يقع سائقو السيارات ضحية الازدحام، نشهد على تزايد السلوكيات غير المهذبة والخطيرة. ونستنتج من الدراسات الخاصة التي أجريناها أن سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة يدينون للسلطات الإماراتية التحسين المتواصل للبنية التحتية للطرق. يساهم الازدحام المروري برفع التكاليف التي تتكبدها الاقتصادات بسبب ساعات العمل الضائعة، ويسبب الإزعاج للسائقين الذين يمضون وقتاً إضافياً في التنقل، لذا من الواجب تجنب هذه المشكلة حفاظاً على السلامة على الطرق. إنه لأمر رائع أن نرى أن المدينتين الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة تنجحان في هذا الصدد على المستوى العالمي".

ملاحظة للمحرر:

يمكن الاطلاع على معلومات مفصّلة حول أبوظبي على الرابط التالي: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/abu-dhabi-traffic#statistics

يمكن الاطلاع على معلومات مفصّلة حول دبي على الرابط التالي: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/dubai-traffic#statistics

لمحة عن "توم توم"

"توم توم" هي الشركة الرائدة المستقلة المتخصصة في تكنولوجيا تحديد المواقع، تعمل على تحديد معالم التنقلية باستخدام خرائط دقيقة للغاية وبرامج الملاحة والمعلومات والخدمات في الوقت الفعلي ذات الصلة بحركة المرور.

من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في عالم أكثر أماناً، وخالي من الازدحام والانبعاثات، نقوم بإنشاء تقنيات مبتكرة تجعل العالم يتحرك باستمرار. ومن خلال الجمع بين خبرتنا الواسعة مع الشركاء الرواد في مجال الأعمال والتكنولوجيا، فإننا نقوم بتوفير الطاقة إلى المركبات المتصلة، والتنقلية الذكية، وأخيراً القيادة الذاتية.

تعتبر تقنيات "توم توم"، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها وتنتشر مكاتبها في 30 دولة، محط ثقة مئات الملايين من الأشخاص حول العالم.

لمحة عن منصة RoadSafetyUAE

تتمثّل رؤية RoadSafetyUAE في المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما تتجسد رسالتها في رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في الإمارات العربية المتحدة لممارسة السلوك الملائم على الطرق على أساسٍ مستدامٍ وعلى أعلى مستويات التواصل. وتعمل منصة RoadSafetyUAE الحائزة على جوائز مع الأطراف المعنية من مستخدمي الطُرق، والجهات الحكومية، والإعلام، وأكثر من 30 شركة تتمتّع بوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتُقدّم في قائمة "نصائح وحيل"، والتي نعتبرها أساس المحتوى التوعوي على منصتنا، أكثر من 60 موضوعاً مرتبطاً بالسلامة المرورية وتتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني التالي: www.RoadSafetyUAE.com

*المصدر: "ايتوس واير"