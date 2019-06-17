قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة

التقى اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية بمكتبه بقيادة القوات البحرية اليوم، الفريق كوجي يامازاكي، رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة الذي يقوم بزيارة إلى البلاد حالياً
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجانبين إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات البحرية.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد المرافق للضيف.
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