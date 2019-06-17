الهدية الأمثل للاحتفال بيوم الأب العالمي من الرصاصي

مع اقتراب يوم الأب العالمي، المناسبة التي يحتفي من خلالها الأبناء بالقدوة والمثل الأعلى، كشفت دار "الرصاصي"، إحدى أبرز علامات العطور الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن تشكيلة من الهدايا المميزة للآباء من العطور الفاخرة.



وتقدّم الدار للأبناء طريقة مثالية للتعبير عن محبتهم وتقديرهم لآبائهم في هذه المناسبة المميزة، من خلال إهداء كل أب العطر الذي يعكس شخصيته وذوقه المتفرّد. وتحمل هذه الهدايا نفحات عطرية تعيد إلى الآباء ذكريات الماضي الجميل أو تمنحهم مشاعر جديدة تعزّز من شخصيتهم المستقّلة.



واختار خبراء العطور في دار "الرصاصي" مجموعةً من المنتجات العطرية الفاخرة الملائمة للتعبير عن التقدير للرجل الأبرز في حياة الجميع.





يشكّل عطر "لا يقاوم" الهدية الأنسب للآباء الذين يعشقون الطبيعة ويهتمّون بقضاء أجمل الأوقات مع العائلة في الهواء الطلق، حيث يعبق هذا العطر بلمساتٍ خشبية مع نفحات الصندل والباتشولي، فهو عطر كلاسيكي مستوحى من رائحة الأرض والأخشاب الدافئة، وينتقل بصاحبه لذكريات النزهات في الريف. كما ينبض هذا العطر بشعور دافئ ورقيٍ لامتناهٍ يلائم الرجل العصري.







أمّا للآباء الذين يعبرون عن حنانهم دوماً، فيوصي خبراء الدار بإهدائهم عطراً يجمع في رونقه بين الجاذبية والفخامة. وهذا ما يقدمه بالتحديد عطر "جنون" بعبق الجلد الطبيعي للرجال، فهو إبداع مستوحى من شغف الإنسان بالرفاهية والرقيّ، ويشكّل الهدية الأفضل من الأبناء للآباء الباحثين عن الأفضل لأبنائهم. ولطالما ارتبطت المنتجات الجلدية بالنخبة، ويحاكي هذا العطر الشخصية المتفردة للرجل القوي.



وللآباء الذي يعشقون الرياضة والمغامرة، تفخر الدار بتقديم عطور منعشة بعبق الحمضيات. لذلك يشكّل عطر "انطباع" الخيار المثالي للتعبير عن الشخصية الرياضية المنطلقة، ليبحر بصاحبه في عالمه الخاص من المغامرة والحماس. ويعكس هذا العطر بنفحاته الأرضية الساحرة جاذبيةً تليق بالرجل الواثق والناجح في جميع المجالات.

