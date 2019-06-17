ابدأ سعادتك الأبدية مع شريك العمر في فندق سانت ريجيس أبوظبي

ستبدأ رحلتكم نحو السعادة الأبدية في فندق سانت ريجيس أبوظبي، الوجهة الأمثل للفخامة الأسطورية، حيث التنسيقات العربية الفاخرة والخدمات المميزة، والديكورات الملوكية، والتجارب الذوقية المذهلة التي ستمنحكم حفل زفاف يصل إلى أقصى درجات الفخامة. فهنالك طاقم من منظمي الحفلات المحترفين القادرين على منحكم طيفًا من الخيارات الملهمة، مع التنظيم الفائق، وتشكيلة المشروبات الغنية في ظل الأجواء العربية الساحرة وكل ما هو كفيل بجعل زفاف الأحلام حقيقة واقعة.

يبدأ التجهيز لليوم المثالي باختيار المكان المثالي. ابتداءً من المراسم الاحتفالية الحميمية، يليها حفل زواج بسيط وراقي، أو احتفال متكامل تصحبه وليمة عشاء فاخرة، مهما كان اختيارك، ستمنحك القاعات الاحتفالية المتوفرة لدى فندق سانت ريجيس أبوظبي زفافًا مبهرًا بتميز وتألق الحب ذاته.

تعد قاعة المضيف مثالية لحفلات الزفاف الضخمة، إذ تتميز بنوافذها المرتفعة، وأسقفها المنحوتة، وثرياتها الكريستالية الفاخرة التي تخلق أجواءً ساحرة تجمع ما بين الفخامة والحميمية. تتسع القاعة التي تبلغ مساحتها 1311 متر مربع لما يزيد عن 700 ضيف في الاحتفالات الشاملة للولائم وما يصل إلى 1000 ضيف في حفلات الاستقبال. كما يمكن تقسيمها إلى 3 قاعات منفصلة تسمح بالمزيد من المرونة في الفعاليات.

يضمّ سقف قاعة المضيف الذي يرتفع مسافة ستة أمتار عن الأرض، ثلاث ثريات كريستالية رائعة مصممة خصيصًا على الطراز البوهيمي، وهي أحد آثار حقبة الآرت ديكو، ممزوجة بالألوان الصحراوية الدافئة لتمنحكم أجواءً عالمية فاخرة مع المحافظة على التراث العربي الأصيل.

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تقع القاعة في الطابق الأرضي، ولها مدخل خاص بها، ويمكن الوصول إليها من خلال ردهة الفندق، أو عبر مجلس المضيف الذي يمنح كبار الشخصيات مدخلًا أكثر خصوصية. كما يوفر جناح المضيف المحاذي للقاعة الاحتفالية مكاناً هادئاً خاصّاً لتحضيرات الزفاف النهائية.

تتضمن باقة سانت ريجيس أبو ظبي الخاصة بحفلات الزفاف ما يلي:

إمكانية اختيار قوائم الطعام (بوفيه أو نمط عائلي).

مشروبات خاصة بحفل الاستقبال تتضمن العصائر الطازجة والمشروبات الغازية والمياه المعدنية.

كعكة زفاف مجانية ذات خمس طوابق.

إمكانية تذوق أطباق لائحة الطعام مجانًا لأربعة أشخاص.

جناح خاص بالعروسين بمحاذاة قاعة الزفاف.

إقامة مجانية لليلة واحدة في جناح فاخر يضم المرافق الخاصة بشهر العسل وخدمة الخادم الشخصي (بتلر).

إمكانية تسجيل حضور مبكر مجانية الساعة 12:00ظهرًا، وتسجيل مغادرة متأخر الساعة 3:00 عصرًا.

عروض إقامة خاصة لضيوف الحفل.

شاشات داخلية وأجهزة عرضLCD.

طاقم خدمة نسائي.

خدمة صفّ السيارات.

تخصيص جناح فاخر لالتقاط الصور التذكارية (في حال توفر أجنحة شاغرة)

احصل على خصم بنسبة 15% على مجموعة مختارة من قوائم الزفاف، وذلك لحفلات الزفاف المقامة ما بين يونيو وأغسطس 2019، أو أي يوم سبت حتى نهاية عام 2019.