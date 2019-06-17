الامارات | إدارة شرطة المنطقة الوسطى تفعل خدمة الحجز الذكي للمركبات في المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شرطة المنطقة الوسطى تفعل خدمة الحجز الذكي للمركبات في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في اطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة المستمر على تطوير خدماتها، وتجويدها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، والتى تتماشى وأهداف ورؤى وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات على الجمهور، ومراعاة حداثتها وتميزها، تم تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات في منازل مالكيها بالمنطقة الوسطى لتشمل كافة مدن الإمارة.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات بالإنابة في إدارة شرطة المنطقة الوسطى الرائد حمدان خليفة البدواوي أن جهود شرطة الشارقة مستمرة في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن إستراتيجيتها ونهجها الابتكاري والإبداعي والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال خدمات إسعاد المتعاملين.

وأوضح الرائد خليفة البدواوي، أن الخدمة تعمل وفق آلية حجز المركبات في عهدة مالكها داخل المنزل دون إمكانية إستخدامها، عن طريق تركيب جهاز إلكتروني ذكي مربوط عبر الأقمار الصناعية بغرفة المراقبة، وانه في حالة تحريك المركبة يطلق الجهاز إنذاراً في غرفة المراقبة بشرطة الشارقة يفيد باستخدام وتحريك السيارة، ومخالفة الحجز المنزلي.