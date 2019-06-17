الامارات | بالفيديو.. اغلاق شارع كورنيش كلباء بسبب موج البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اغلاق شارع كورنيش كلباء بسبب موج البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت مياه البحر، أمس، كورنيش مدينة كلباء التابعة للشارقة وكورنيش مناطق قدفع ومربح وشاطئ المظلات في الفجيرة، نتيجة ارتفاع الموج، بسبب بدء تأثير الحالة المدارية "فايو" على بحر العرب وشواطئ سلطنة عمان، الذي نتج عنه هيجان موج البحر وارتفاعه، وغمر مساحات كبيرة من الكورنيش بالمياه.

وقامت فرق بلديات المنطقة الشرقية والجهات المسؤولة إلى تكثيف جهودها واستخدام المعدات والعمال للسيطرة على مياه البحر، والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق السكنية والمحال التجارية، إذ اقتصر دخول المياه لكورنيش كلباء فقط وكانت بعيدة عن المناطق السكنية كمنطقة خور كلباء كما قامت بلدية كلباء بعمل حواجز رملية للحد من وصول المياه إلى شارع الكورنيش.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية من الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر بسبب ارتفاع منسوب المياه، كما تدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة.

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وقامت الشرطة بإغلاق شارع الكورنيش في مدينة كلباء من دوار ميناء خور كلباء إلى ميدان كلباء وذلك لارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع الموج ودعت السائقين أخذ الطرق البديلة.

وأفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، أن منسوب ارتفاع مياه البحر الذي امتد على كورنيش الفجيرة كان بسيطاً إلى متوسط ، مشيراً إلى أن فرق البلدية قامت بشفط المياه بشكل فوري وتم التواصل مع دائرة الأشغال العامة بالإمارة لاستعداد لعمليات الردم في حال دخول كميات كبيرة من مياه البحر لاحقاً.